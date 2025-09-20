La SNCF change la manière de numéroter ses places assises dans l’ensemble des TGV Inoui. Pour plus de simplicité, les 363 rames adopteront, le 14 décembre, le système déjà utilisé dans les Ouigo : chaque siège sera désormais identifié par un numéro à trois chiffres. Le premier correspond à la voiture, les deux suivants indiquent l’emplacement dans le wagon. Les sièges seront rangés par ordre croissant, allant de gauche à droite.

« On est où ? » C’est, très certainement, l’une des phrases les plus prononcées lors de l’embarquement d’un TGV ! Car trouver son siège dans une voiture n’a rien d’aisé. La logique actuelle des 363 rames des TGV Inoui échappe à la plupart des voyageurs : la première place est côté couloir (et non côté fenêtre), les numéros suivants serpentent, certains manquent… « La numérotation des places est parfois une source de stress pour les voyageurs, lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver facilement leur place ou repérer leur voiture. Avant le départ du train, cette situation peut générer un sentiment de confusion », reconnaît SNCF Voyageurs.

La numérotation actuellement utilisée par la SNCF.

Puisqu’une « numérotation simplifiée et plus cohérente répond à une demande récurrente des clients », elle annonce changer complètement de logique. La SNCF va appliquer, dès le 14 décembre, à l’ensemble de ses TGV (Inoui et Lyria), le système en vigueur depuis 2013 dans ses trains Ouigo. « Chaque siège sera identifié par un numéro à trois chiffres », explique SNCF Voyageurs. Le premier chiffre correspond au numéro de la voiture, les deux derniers indiquent le siège dans ce wagon. « Dans les rames, la disposition des sièges suivra une logique continue. Fini le sentiment de numéros disposés aléatoirement : les numéros s'enchaîneront dans l'ordre croissant de gauche à droite, en commençant par l'entrée de la voiture », détaille SNCF Voyageurs qui précise que « dans les rames 2 niveaux, en salle basse, les sièges seront toujours numérotés de 1 à 39, puis se poursuivront à partir de 40 en salle haute ».

La future numérotation, bien plus logique.

Tout paraît plus clair. Avec, tout de même, une petite subtilité pour les trains les plus grands, les « doubles rames » (deux TGV accrochés l’un à l’autre). Dans ce cas, pour « les voitures 1 à 8 de la première rame, le premier chiffre correspond au numéro de la voiture », indique la SNCF. Jusqu’ici, tout va bien. Mais ça se corse « pour les voitures 11 à 18 de la deuxième rame ». Là, le « premier chiffre correspond au deuxième chiffre du numéro de la voiture ». Un exemple ? « La place 58, qui se trouve en voiture 2 ou en voiture 12, sera indiquée 258 », indique l’entreprise publique. Pour éviter les risques de confusion, « le numéro de la voiture restera toujours précisé sur les billets pour faciliter l'identification de la voiture dans laquelle embarquer et pour éviter toute confusion entre deux places portant le même numéro au sein d'un même TGV composé de 2 rames. »

Ce changement de numérotation ‒ en cours de préparation – sera mis simultanément en place dans l’ensemble de ses TGV dans la nuit du 13 au 14 décembre. L’enjeu est, aussi, pour la SNCF, industriel. Cette réorganisation « permettra également de simplifier l’expérience à bord et fluidifier l’embarquement en gare de départ comme en gares intermédiaires, où les arrêts sont chronométrés ».