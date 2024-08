ACTUALITÉ

Substances indésirables (vidéo)

Médicaments, laits infantiles, rouges à lèvres ou encore soupes déshydratées, on trouve des substances nanoparticulaires dans des milliers de produits du quotidien. Or, leur petite taille les rend potentiellement dangereuses pour la santé et l’environnement. Voici comment limiter, un peu, leur consommation.