En plein essor depuis la crise du covid, les téléconsultations sont de plus en plus encadrées. Arrêts maladie à distance, choix des plateformes de rendez-vous, télécabines connectées : le point sur les dernières avancées.

Les téléconsultations continuent de séduire les Français, avec 14 millions réalisées en 2024. Parmi elles, 40 % ont été effectuées via des plateformes, 40 % par des médecins généralistes libéraux, 15 % par des spécialistes libéraux, 3 % par des centres de santé et 2 % par des sages-femmes libérales, selon les chiffres de l’assurance maladie. Les règles de remboursement, revues en 2022, sont maintenues depuis : la prise en charge est de 70 % par la Sécurité sociale et 30 % par la mutuelle, si le médecin traitant est consulté en premier. Quelques exceptions : il est possible de consulter un gynécologue, un ophtalmologue ou un psychiatre en direct, sans pénalités financières. Et pour les personnes sans médecin traitant (et qui ont déclaré leur situation), la téléconsultation sera quand même remboursée. En revanche, d’autres modalités ont évolué. Le point.

La fin des arrêts maladie longue durée

Depuis le 1er janvier 2024, un arrêt de travail délivré en téléconsultation ne peut plus dépasser 3 jours (non indemnisés). Après quoi les renouvellements sont réservés aux consultations physiques ou réalisées par le médecin traitant. Cette décision de la Caisse nationale d’assurance maladie fait suite à une importante fraude aux arrêts de travail ces dernières années. Le principe de ces arnaques ? Des sites frauduleux proposaient des arrêts maladie de façon explicite au grand public, avec des formules du type « votre arrêt maladie en 4 minutes pour 21 € seulement », en ne faisant que remplir un formulaire, envoyé à l’assuré, et la CNAM se retrouvait à verser des indemnités non justifiées. Toujours pour limiter ces faux, un nouveau formulaire Cerfa sécurisé est devenu obligatoire en juillet dernier. Les anciens formulaires ne sont plus pris en compte par l’assurance maladie depuis le mois de septembre. L’alerte à la fraude reste néanmoins d’actualité car tous les sites dans le viseur n’ont pas encore été fermés.

Le ménage est en cours parmi les plateformes

Qare, Livi, etc. Comment s’y retrouver parmi toutes les plateformes de téléconsultation proposées et savoir lesquelles sont sérieuses et reconnues ? Comment savoir si les tarifs pratiqués sont conformes ? Pour faire le ménage, une procédure d’agrément a été mise en place par l’assurance maladie en mars 2024, afin de « répondre aux besoins de la population, améliorer l’encadrement de leur offre et de favoriser son déploiement dans un cadre éthique, en cohérence avec les prises en charge existantes ». Pour le moment, seules 7 d’entre elles ont reçu un agrément du ministère de la Santé, ce sont celles à privilégier :

Medadom

Tessan

Qare

Medaviz

MedecinDirect

Livi

EOS Care

Des télécabines de plus en plus perfectionnées

Plus de 3 500 télécabines, installées principalement dans les pharmacies, permettent désormais de surveiller de nombreux paramètres vitaux à distance car elles sont équipées en matériel connecté : thermomètre, tensiomètre, stéthoscope, otoscope, dermatoscope, oxymètre, etc. Cette télésurveillance est d’ailleurs généralisée et remboursée depuis juillet 2022 dans le diabète, l’insuffisance rénale, respiratoire ou cardiaque, et en cas de prothèse cardiaque.

Depuis l’été 2025, 1 300 pharmacies sont notamment équipées en dermatoscope, un dispositif médical consistant en plusieurs loupes grossissantes, qui permet au médecin généraliste ou au dermatologue de visualiser d’éventuelles lésions sur la peau de son patient, à distance. Grains de beauté à surveiller pour éliminer tout risque de mélanome, mais aussi suivi d’eczéma, d’acné ou de psoriasis, de nombreuses pathologies dermatologiques pourraient bénéficier d’un suivi plus rapproché. Une avancée qui doit néanmoins être encadrée de près et intégrée dans un réseau territorial de dermatologues, comme le rappelait la Société Française de dermatologie en juillet dernier.

L’essor du télésoin

Le saviez-vous ? En plus des médecins généralistes et spécialistes, on peut aussi téléconsulter d’autres professionnels de santé et cela s’appelle du « télésoin ». On peut ainsi prendre rendez-vous avec 18 corps de métiers différents, parmi lesquels les audioprothésistes, diététiciens, ergothérapeutes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, opticiens-lunetiers, orthophonistes, pédicures-podologues, pharmaciens ou encore psychomotriciens. En 2024, 281 320 actes de télésoin ont ainsi été réalisés, dont 62 % par des orthophonistes et 36 % par des infirmières. Beaucoup moins fréquent que la téléconsultation pour le moment, mais en plein développement.