© Patryssia - stock.adobe.com Téléphone fixe et ADSL Ce qu’il faut savoir sur la fin du réseau de cuivre

Avec le déploiement de la fibre optique, le réseau de cuivre, utilisé pour accéder à la téléphonie fixe et à l’ADSL, est appelé à disparaître. Orange, son propriétaire, a annoncé un plan de fermeture qui doit s’étaler de 2023 à 2030 et qui aura des conséquences sur de nombreux usagers.

Pourquoi le réseau de cuivre est-il amené à disparaître ?

Après plus de 50 ans de bons et loyaux services, le réseau de cuivre est aujourd’hui vieillissant et de moins en moins utilisé. Qui plus est, son entretien coûte cher à son propriétaire Orange qui a de plus en plus de mal à trouver des pièces de rechange et à maintenir les compétences de ses techniciens. Alors que la fibre optique doit couvrir l’ensemble du territoire d’ici 2030 et que maintenir deux réseaux en parallèle s’avère inutile, la fermeture du réseau de cuivre a été actée. Un plan de fermeture a été mis en place par Orange sous la surveillance de l’Autorité de régulation des télécoms (Arcep).

Comment la fermeture du cuivre va-t-elle se dérouler ?

En fait, elle a déjà commencé. Depuis 2019, des expérimentations ont été menées et des bâtiments neufs ne sont plus équipés de fils de cuivre. Mais la vraie phase de transition doit s’étaler de 2023 à 2030. Elle se déroulera par zones, en commençant par celles qui sont entièrement fibrées. Les habitants concernés seront prévenus par leur opérateur de la date de la fermeture du réseau de cuivre sur leur commune :

2 mois avant lorsque le logement est éligible à la fibre et couvert par les 4 opérateurs nationaux.

Entre 18 et 36 mois avant, selon les zones et la typologie des clients, pour les autres logements.

Les habitants de ces zones utilisant encore le réseau de cuivre seront invités à basculer sur une offre fibre.

Comment savoir si je suis concerné ?

Si un téléphone ou une box est branché sur la prise de téléphone murale de votre logement (celle en forme de T), vous êtes concerné. Vous devrez modifier votre installation. Votre opérateur devrait prendre contact avec vous et vous proposer une solution alternative en fibre optique. Vous pourrez aussi en profiter pour changer d’opérateur si vous le souhaitez. Si, à la date de la fermeture du service, vous n’avez pas migré vers une offre alternative, votre connexion sera coupée et votre contrat sera résilié. Selon les cas, vous n’aurez plus de téléphone ou d’accès à Internet, voire de télé. Il faudra alors souscrire un nouvel abonnement.

Comment va se passer concrètement cette bascule pour moi ?

Une fois que vous aurez signifié à votre opérateur votre souhait de basculer sur une offre compatible ou bien souscrit une offre auprès d’un autre opérateur, celui-ci vous donnera la marche à suivre. Dans la plupart des cas, un technicien devra se présenter à votre domicile pour tirer une fibre optique de la rue jusqu’à l’intérieur de votre logement. Si vous n’êtes pas éligible à la fibre, vous devrez opter pour une autre technologie. Dans tous les cas, mieux vaudra s’y prendre assez tôt pour éviter les risques d’engorgement à l’approche de la date fatidique. Vous pourrez conserver votre numéro de téléphone.

Devrai-je obligatoirement opter pour un forfait Internet ?

Non. Outre les offres d’accès à Internet, les opérateurs devraient aussi proposer des offres de téléphonie basiques. La seule différence est que les communications passeront alors par la fibre optique, et non par le fil de cuivre.

Est-ce que ce basculement sera payant ?

Le basculement sera gratuit. Néanmoins, rien ne dit que les nouvelles offres seront au même prix que les anciennes. Qui plus est, si votre téléphone est vieux (plus de 10 ans), vous pourriez avoir à en changer. D’autres systèmes (alarme, téléassistance, etc.) qui étaient branchés sur la ligne de cuivre pourraient aussi ne plus fonctionner.