Téléphonie mobile Bouygues Télécom bricole de faux forfaits 5G

Alors que la 5G n’a pas encore été lancée en France, Bouygues Télécom vient de commercialiser des forfaits mobiles « compatibles 5G ». Sans intérêt et chers.

La 5G n’existe pas encore officiellement que Bouygues Télécom surfe déjà dessus. L’opérateur vient en effet de lancer 3 forfaits qu’il annonce comme étant « compatibles 5G », laissant ainsi entendre à ceux qui y souscriront qu’ils pourront bénéficier, dès son lancement, de tous les services innovants que devrait apporter la 5G. La situation est en réalité nettement plus compliquée, et ce pour 3 raisons :

1. Les smartphones compatibles sont rares

La première condition pour bénéficier de la 5G, c’est d’avoir un smartphone 5G. Les forfaits de Bouygues permettent d’en acquérir un, soit comptant, soit à un tarif préférentiel en échange d’une mensualité supplémentaire de 8 €/mois pendant 24 mois. Cette possibilité d’acquérir un smartphone 5G, d’autres opérateurs la proposent, sans afficher pour autant que leurs offres sont « compatibles 5G ». Qui plus est, le fait de souscrire à une offre 5G donne accès à tous les smartphones de Bouygues, y compris aux modèles 4G, qui ne permettront jamais de bénéficier de la 5G. Pour illustrer la rareté des smartphones 5G, seuls 4 modèles sur 359 de notre test de smartphones sont compatibles 5G.

© bouyguestelecom.fr Sur son site, Bouygues indique les smartphones compatibles 5G.

2. Le lancement de la 5G est encore dans le flou

Bouygues Télécom précise en petits caractères que la 5G est attendue « dans les zones urbaines vers la fin de l’année 2020 ». L’Arcep ayant fixé à fin septembre l’attribution des fréquences, les premières offres 5G devraient apparaître d’ici à la fin de l’année. Mais on ne sait pas encore exactement à quelle date, et surtout, dans quelles villes elle sera déployée en priorité. Il est donc peu judicieux de s’engager dès maintenant pour 12 ou 24 mois chez un opérateur sans savoir si l’on pourra vraiment bénéficier de la 5G chez soi.

3. Au début, la 5G n’apportera pas grand-chose

« Les services 5G qui révolutionneront l’industrie n’arriveront pas en France avant 2023. D’ici là, la 5G permettra surtout d’afficher un 5 au lieu d’un 4 sur les smartphones des utilisateurs, mais surtout aux opérateurs d’écouler plus de trafic pour un prix inférieur. » Cet aveu, c’est Olivier Roussat, le patron de Bouygues Télécom, qui l’a fait le 10 juin dernier devant la Commission de l’aménagement du territoire du Sénat. Autrement dit, selon lui, la 5G n’apportera rien de plus aux utilisateurs qu’une bonne 4G pendant encore au moins 2 ou 3 ans, le temps qu’une deuxième génération de 5G soit déployée. Le fait que Bouygues Télécom soit le premier opérateur à lancer des offres compatibles 5G apparaît encore plus cocasse quand on sait que l’opérateur n’a cessé d’œuvrer ces derniers temps pour repousser l’attribution des licences à 2021, estimant qu’il n’y avait pas d’urgence à déployer la 5G en France.

Conclusion : mieux vaut ne pas souscrire à ces forfaits en espérant surfer en 5G sur son smartphone dès la fin de l’année. Surtout qu’à 41,99 € par mois le forfait 60 Go, 48,99 € le 90 Go et 69,99 € le 120 Go (réduction de 15 € par mois les 12 premiers mois), ces forfaits destinés aux très gros utilisateurs sont assez chers. En fait, cette initiative de Bouygues montre surtout que la guerre de la 5G a déjà commencé chez les opérateurs, et confirme qu’il sera difficile pour les consommateurs de s’y retrouver.