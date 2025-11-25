« J’évite de faire deux vaccins en même temps car en cas d’injection concomitante, si jamais des effets secondaires sévères se manifestent, on ne peut pas identifier lequel est le coupable », explique Raymonde Jassaud, médecin généraliste à Paris. La position de principe de cette professionnelle n’est pas dénuée de logique. Même si les autorités de santé conseillent de procéder aux vaccins contre la grippe et le covid simultanément, les précédentes campagnes n’ayant mis en évidence ni une moins bonne protection, ni des effets secondaires plus sévères que dans le cas d’une administration séparée, on peut préférer cette dernière option. Faut-il alors respecter un laps de temps entre les deux injections si on souhaite se faire vacciner contre les deux virus ? C’est ce que suggèrent certains médecins ou pharmaciens mais les délais qu’ils évoquent sont variables : au moins une semaine pour les uns, dix jours ou deux semaines pour d’autres. En réalité, ces conseils ne sont pas réellement fondés. En ce qui concerne la grippe et le covid, la Haute Autorité de santé a spécifié, dans un avis datant de 2023, qu’aucun délai n’était à respecter entre le vaccin contre le covid et n’importe quel autre.

Et pour les autres vaccins ? Que faire par exemple, avant un voyage, lorsqu’on doit se protéger contre différentes maladies « exotiques » ou en prévision d’un traitement médical qui va jouer sur l’immunité quand on doit procéder à plusieurs injections ? « Il n’y a pas de règle générale, explique Jean-Daniel Lelièvre, professeur d’immunologie à l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale). On parle d’un délai de quinze jours mais il n’existe pas vraiment de rationnel immunologique pour donner un conseil qui vaille universellement. » Façon de dire que c’est un chiffre calculé au doigt mouillé. De l’autre côté de l’Atlantique en tout cas, l’agence nationale de santé publique (CDC) estime qu’il n’y a généralement pas de délai à respecter entre deux vaccins. Le bon sens commande tout de même de laisser passer trois ou quatre jours, le temps que d’éventuels effets secondaires se manifestent. De même, le site français Infovac.fr, évoquant le rattrapage chez l’enfant ‒ lorsqu’on n’a pas procédé aux rappels ‒ précise : « Tous les vaccins peuvent être administrés le même jour ou avec n’importe quel intervalle, excepté entre 2 vaccins viraux vivants. » C’est en effet l’exception qui met tout le monde d’accord : un délai est nécessaire si les deux sont de type « vivant atténué ». C’est le cas du ROR (rougeole, oreillons, rubéole), du BCG, des vaccins contre la varicelle, le zona, la fièvre jaune, le rotavirus et d’une référence bien spécifique contre la grippe, Fluenz, qu’on administre aux moins de 17 ans par voie nasale (mais pas commercialisé actuellement). Entre deux vaccins de ce type, il est conseillé, toujours selon le CDC, de respecter un délai de quatre semaines.