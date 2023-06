Vélo électrique Lidl Zündapp Trekking 7.7 Premières impressions

Après les robots de cuisine et les outils de bricolage, Lidl se lance dans le vélo à assistance électrique. Le discounter propose plusieurs modèles, parmi lesquels le Zündapp Trekking Green 7.7, présenté comme un « vélo de randonnée livré avec un excellent équipement, une vitesse décente et beaucoup de confort à un prix raisonnable ». À 979 €, « raisonnable », le prix l’est assurément. Mais pour le reste… C’est à voir ! Nous avons acheté le vélo et roulé avec pendant plusieurs jours pour nous faire une idée.

Ne tournons pas autour du pot : un vélo à assistance électrique vendu moins de 1 000 € est forcément un modèle d’entrée de gamme. Voilà qui place le curseur quant à nos attentes sur le modèle proposé par Lidl, le Zündapp Trekking 7.7, vendu 979 €, que nous avons acheté sur le nouveau site marchand du discounter. On ne le comparera pas avec des bêtes de course comme le Haïbike Trekking 4 mid ou le Moustache Samedi 28.1 Open, mais avec des plus modestes, comme ceux de Nakamura (E-City 50, E-Crossover S) ou le Decathlon Riverside Original 920 E.

La fiche technique du Trekking 7.7 ne trompe d’ailleurs pas. La batterie n’est pas intégrée au cadre en aluminium, elle est placée dans une cage sous le porte-bagage. Le moteur n’est ni un Bosch, ni un Yamaha, marques réservées aux modèles plus chers. C’est un Ananda, un constructeur chinois établi à Shangai en 2011 qui s’est lancé en Europe en 2017. Ici, c’est le modèle M129, logé dans la roue arrière, qui délivre sans surprise une puissance de 250 W et un couple de 40 Nm (seuls les moteurs intégrés au pédalier, que l’on trouve sur les vélos plus haut de gamme, délivrent un couple supérieur, de 80 à 100 Nm).

Du côté de la batterie, l’autonomie annoncée va de 30 à 115 km selon le style de conduite et la charge. 115 km ? Difficile à imaginer. Les 374 Wh offriront au mieux 60 à 70 km. Pour la transmission, Lidl donne le change avec une grande marque, Shimano, mais c’est le très entrée de gamme groupe Acera qui équipe le Trekking 7.7. Un composant qui n’est réputé ni pour sa fiabilité, ni pour sa longévité. Il permet de sélectionner les vitesses parmi… les 21 disponibles. Et 21 vitesses sur un vélo à assistance électrique, c’est trop. Avec 9, on a déjà de quoi adapter le pédalage à toutes les inclinaisons du terrain. Concédons à ce choix technique un avantage : vous pourrez mouliner si vous tombez en panne de batterie.

Quelques réglages avant de prendre la route

Cette fiche technique en tête et le vélo reçu, il faut procéder aux réglages avant de rouler. Une précision : dans son carton, le Zündapp était particulièrement bien protégé. Lidl n’est pas avare en film à bulles ! Comme lors de tout achat d’un vélo sur Internet, le client doit mettre la main à la pâte pour installer les pédales, redresser le guidon, ajuster la hauteur de la selle, gonfler les pneus et contrôler freins et vitesses. Un jeu de clés Allen est livré dans la boîte, mais pas le tournevis cruciforme qui permet de resserrer la sonnette et la manette des vitesses qui, sur notre exemplaire, étaient desserrés. Un guide d’emploi et de montage est livré, mais il est en allemand. À part cette barrière de la langue, pas de difficultés particulières quand on connaît un peu la mécanique du vélo, mais les utilisateurs qui ne sont pas à l’aise seront bien avisés de le faire vérifier par un professionnel avant de prendre la route.

Lidl livre les principaux outils nécessaires au montage, mais… le manuel est en allemand.

Pilotage

Les premiers tours de roue révèlent une position confortable. Sur le guidon, l’angle des poignées offre une prise agréable. On change de vitesse grâce à deux manettes rotatives (à gauche pour les plateaux avant, à droite pour les petits plateaux arrière). Ce type de manettes est moins pratique que des gâchettes, qu’on retrouve dans des gammes de prix supérieures. Et à l’usage, rester sur le plateau avant central et jouer avec les 7 vitesses de la cassette arrière permet d’adapter le pédalage et l’assistance à toutes les situations urbaines courantes (à Paris, nous avons ainsi gravi la rue de Ménilmontant et ses 14 % d’inclinaison sans aucun souci).

Des manettes rotatives permettent de changer de vitesse.

Assistance électrique

Le trio batterie, moteur et afficheur s’avère rudimentaire, mais efficace. L’afficheur délivre deux informations : le niveau d’assistance sélectionné (parmi les 5 proposés) et le niveau de charge de la batterie. Dommage qu’il ne mentionne pas la vitesse. Logé dans la roue arrière, le moteur ne procure pas une assistance au niveau de celle des moteurs logés dans le pédalier. Ici, seul un capteur de rotation lui indique quand délivrer de la puissance, qu’il donne sur un mode « tout ou rien ». L’aide est parfois mal dosée, on aurait presque l’impression que quelqu’un pousse sur le porte-bagage. Sur les vélos équipés d’un moteur pédalier, un capteur de force est capable d’interpréter l’effort du cycliste pour adapter le niveau d’assistance. Ce système est plus confortable… mais aussi nettement plus cher. Bref, le moteur du Zündapp n’est pas très subtil, mais il est efficace. On ne se prononcera pas sur l’autonomie de la batterie, qui nécessite des mesures en laboratoire pour pouvoir la comparer à celles relevées pour les vélos électriques de notre test. Mais notre prise en main, qui reflète une utilisation normale, n’a pas révélé d’autonomie exceptionnelle. Nous avons roulé une bonne soixantaine de kilomètres avant de tomber à plat.

Le système est basique mais efficace, même si le moteur à l’arrière donne parfois l’impression d’être poussé, et que l’afficheur est trop rudimentaire.

Notre avis

Sur le papier et après notre prise en main, le Zündapp 7.7 remplit bien les attentes d’un vélo à assistance électrique à moins de 1 000 €. Il semblerait toutefois qu’avec la marque Zündapp, qui ne lui appartient pas, Lidl ait voulu sonder le marché. En effet, le distributeur propose parallèlement un vélo électrique sous sa propre marque, Crivit, dédiée à l’univers du vélo. Et pour ce modèle, le Crivit Urban X, Lidl a sorti le grand jeu. La batterie signée LG est intégrée au tube de selle, la chaîne a été remplacée par une courroie (qui n’exige aucun entretien), il est équipé de freins à disque et non à patins, les finitions sont incomparables (éclairages intégrés, soudures discrètes, câbles majoritairement intégrés au cadre) et le tout ne pèse que 20 kg (contre 24 kg pour le Zündapp 7.7). Le prix ? 1 199 €. Un modèle à considérer, sans aucun doute. Si toutefois vous mettez la main dessus, car Lidl est le champion des ruptures de stock !