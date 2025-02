C’en est sans doute terminé des vélos électriques de la marque Angell : Marc Simoncini, un des fondateurs, par ailleurs inventeur du site de rencontres Meetic, a annoncé la liquidation prochaine de l’entreprise sur ses réseaux. C’est une mauvaise nouvelle pour les propriétaires d’un de ces engins au look urbain, vendus aux alentours de 2 800 € à l’époque, en dépit de performances médiocres. Ils obtenaient effectivement seulement 11/20 à notre test de vélos électriques.

Plusieurs milliers de clients étaient en attente d’une solution suite au rappel, en novembre dernier, du premier modèle lancé en 2020 : en raison d’une malfaçon détectée sur le cadre du vélo et du risque d’accident qu’elle entraînait, ils avaient reçu pour consigne de ne plus l’utiliser. Depuis, plus de nouvelles, ou si peu. La communication récente des dirigeants montre qu’ils n’ont pas trouvé les fonds suffisants pour proposer un échange ou un remboursement du vélo. La clientèle n’est donc pas plus avancée et laissée, pour le moment, dans le flou le plus complet, avec peu d’espoirs d’être dédommagée.

Peu de recours

Sur le plan juridique, la marge de manœuvre est étroite. La garantie légale de conformité peut jouer auprès du distributeur si l’achat remonte à moins de deux ans. Les vélos Angell ont été vendus via plusieurs canaux importants : Fnac, Darty, Carrefour, Veepee, etc. Il ne coûte rien d’essayer, mais le modèle concerné datant de 2020, ce cas de figure est rare. Au-delà de la période couverte par la garantie légale de conformité, le fabricant ou le vendeur n’est pas obligé de compenser l’impossibilité de rouler avec le vélo. Plusieurs témoignages font toutefois état de remboursements rapidement obtenus auprès du magasin ayant fourni le vélo, sur production d’une preuve d’achat et du texte du rappel. Si la démarche échoue, il y a peu de recours immédiat : il faudra attendre de pouvoir faire valoir la créance auprès du liquidateur une fois qu’il sera connu.

Mode dégradé

La liquidation aura aussi un impact sur la clientèle ayant opté pour un des modèles plus récents, non concernés par le rappel. Les vélos Angell fonctionnent en effet, comme ceux de la marque VanMoof elle aussi passée par la case liquidation, avec une application sur smartphone. Celle-ci sera désactivée avec la disparition de l’entreprise, sauf si un tiers développe entretemps un outil susceptible de prendre le relais. Les vélos pourront cependant continuer à rouler, mais en mode dégradé, c’est-à-dire sans le bénéfice de ces fonctionnalités (déverrouillage à distance, géolocalisation).

Enfin, notons qu’à la date où nous écrivons, le site d’Angell continue de proposer des vélos à la vente : mieux vaut s’abstenir ! Et que sur la page dédiée au rappel, les informations ont cessé d’être publiées depuis le 24 décembre 2024, guère rassurant.

Les vélos Angell concernés par le rappel • Angell M Rapide : numéro de série commençant par A1000810, A1000881, A1000E10, A1008810, A100E100, A100S810, A100SE10, A2000810.

• Angell S Rapide : numéro de série commençant par A1008810, A100S710, A100S810, A100SE10.

• Angell M Cruiser : numéro de série commençant par A2000810, A2000A10, A2000B10, A2010810.

• Angell S Cruiser : numéro de série commençant par A200S810, A200SA10, A200SB10.