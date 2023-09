© ILVY NJIOKIKTJIEN/NYT-REDUX-REA Vélos électriques VanMoof L’horizon s’éclaircit pour les clients

Après avoir été livrés à leur sort suite à la faillite du fabricant de vélos électriques VanMoof, des milliers de clients ont appris avec soulagement le rachat de l’entreprise par Lavoie, spécialiste des trottinettes électriques.

Déclarée en faillite mi-juillet par la justice néerlandaise, la start-up de vélos électriques citadins VanMoof vient de trouver un repreneur, après de multiples rebondissements et autant de déceptions. La société Lavoie, spécialiste des trottinettes électriques, a annoncé début septembre avoir racheté l’entreprise surendettée. Une nouvelle que les clients ont accueillie avec espoir et grand soulagement.

La fermeture soudaine des magasins les avait laissés tout l’été sans aucune perspective, d’autant que, la liquidation judiciaire n’ayant pas été prononcée, ils n’avaient pas d’interlocuteurs. Les personnes utilisant l’application dédiée pour démarrer leur vélo, c’est une des particularités de ces vélos, n’ont dû leur salut qu’au dévouement d’une marque concurrente qui a développé un outil de secours. Celles ayant commandé et payé un vélo ont attendu en vain d’être livrées, et n’ont pas été remboursées. D’autres qui avaient leur vélo en réparation dans les ateliers VanMoof n’ont pas pu le récupérer : c’est le cas des « moofers » parisiens, dont les machines sont toujours retenues dans l’atelier du 11e arrondissement. Enfin, la question de la maintenance et de l’entretien des vélos en circulation restait en suspens : les réparateurs agréés restaient certes ouverts, contrairement aux magasins de la marque, mais ils étaient à court de pièces de rechange qui, sauf pour les roues et les freins, ne sont pas standards. Ils n’avaient donc pas les moyens de garantir le suivi des vélos qui leur étaient confiés.

© VanMoof Les vélos VanMoof sont surtout destinés à une utilisation urbaine.

En toute logique, Lavoie a annoncé qu’elle assurerait la pérennité d’utilisation des modèles déjà en circulation. La marque va survivre, même si l’opération va coûter très cher à Lavoie : la dette de VanMoof s’élève à plus de 140 millions d’euros. Le repreneur a déjà annoncé son intention de modifier la stratégie de commercialisation des vélos, jusqu’alors vendus par le réseau VanMoof, implanté uniquement dans les grandes villes. D’un modèle de vente et de maintenance plus classique, Lavoie espère un coût de fonctionnement amoindri et la viabilité à long terme de la marque. C’est en effet le système très fermé de réparation qui a fait flamber les charges pour VanMoof, conduisant à son échec malgré un joli succès sur le marché des vélos électriques urbains connectés.