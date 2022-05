© rappel.conso.gouv.fr Vélos et vélos électriques Rappel massif de freins Radius

Des dizaines de modèles de vélos et vélos électriques neufs équipés de freins de marque Radius sont rappelés en raison d’une défaillance possible d’un composant du système.

Depuis la fin du mois d’avril, c’est l’hécatombe : des dizaines de modèles de vélos et de vélos électriques neufs distribués en grande surface (Cora, Intermarché, E. Leclerc, etc.), en grande surface de sport (Intersport, Go Sport), chez Feu Vert, en boutique de cycles ou même vendus en sortie d’usine font l’objet d’un rappel massif. Il s’agit la plupart du temps d’engins achetés entre 2021 et mars ou avril de cette année. En cause, les freins, de marque Radius : un des composants pourrait présenter un défaut susceptible d’entraîner une défaillance du système, et donc un danger pour le ou la cycliste. Il ne faut donc plus utiliser votre vélo s’il fait partie de ceux rappelés.

Pour plus d’informations, voici les marques concernées :

Si votre vélo est neuf et qu’il est équipé d’un système Radius, il est impératif de prendre contact avec le magasin où vous l’avez acheté et de faire vérifier les freins pour les faire réparer le cas échéant.