Voitures électriques Ionity augmente ses tarifs de charge

Le consortium Ionity a décidé de revoir sa politique tarifaire en supprimant le coût unique de la charge d’une voiture électrique. Désormais, chaque kilowattheure (kWh) sera comptabilisé et facturé. Et certains conducteurs de voitures électriques risquent de payer très cher !

Jusqu’à présent, le réseau Ionity proposait un tarif unique de 8 €, sans abonnement, pour effectuer une charge sur l’une de ses bornes (1). Et cela, quel que soit le temps passé à la borne et la quantité d’électricité absorbée. Mais, à partir du 31 janvier 2020, la facturation se fera à raison de 0,79 € le kilowattheure (kWh). Le communiqué de la marque précise que ce tarif reflétant la consommation exacte sera appliqué aux « clients sans contrat ». Sont donc concernées par exemple les DS3 Crossback e-Tense, Renault Zoé, Peugeot iOn, e-208 ou e-2008 ou encore les modèles Tesla 3, S et X. En plus du tarif de la recharge, il faudra ajouter celui d’une carte d’abonnement autorisant l’accès aux bornes (le montant n’est pas encore connu).

L’électrique plus cher que l’essence

À ce prix, le coût pour faire 100 km avec une Renault Zoé (avec une consommation d’environ 23 kWh) serait de 18 €. En comparaison, une Clio essence (qui consomme environ 7 l/100 km) demande un budget de moins de 12 € pour effectuer cette même distance.

En revanche, les constructeurs automobiles (BMW, Daimler, Ford, Volkswagen Group avec Audi et Porsche, etc.) qui font partie du consortium Ionity pourront proposer des tarifs plus attractifs. Le communiqué d’Ionity précise en effet que « les fournisseurs de services de mobilité connectés tels qu’Audi e-tron Charging Service, Mercedes me Charge [par exemple utilisé dans l’EQC, ndlr], BMW ChargeNow, Porsche Charging Service et Volkswagen WeCharge proposeront des forfaits financièrement attractifs et sur mesure pour les automobilistes qui utilisent régulièrement le réseau européen de haute puissance Ionity ».

Ainsi pour les conducteurs d’une Audi e-tron, le tarif sera de 0,33 €/kWh auquel il faudra ajouter une carte d’accès à 17,25 €/mois. Le tarif du kilowattheure sera le même chez Porsche mais avec un abonnement annuel de 179 € (offert les trois premières années). La charge complète d’un Taycan reviendra à moins de 30 € pour une autonomie annoncée de 450 km. Soit moins de 7 € pour parcourir 100 km, ce qui reste un prix compétitif. A priori pour BMW, il faudra compter 0,30 €/kWh et 0,29 €/kWh pour Daimler. De son côté, Volkswagen aurait fait le choix de rester à un tarif forfaitaire de 8,40 € (quel que soit le temps de charge). Ionity se dit toutefois ouvert aux autres constructeurs qui souhaiteraient proposer ce réseau à leurs clients. Une démarche souhaitable si on ne veut pas que les ventes de voitures électriques diminuent drastiquement en raison d’un coût d’usage trop important.

(1) À noter qu’Ionity a modifié sa grille tarifaire applicable au 31 janvier 2020 après la parution de notre article dans le mensuel Que Choisir no 588 (février 2020).