Appli QuelDebit Une application collaborative gratuite pour tester la qualité de l’Internet mobile

QuelDébit est une application mobile gratuite qui donne la possibilité à l’utilisateur de tester la qualité de sa connexion à l’Internet mobile, qu’il soit en 3G, 4G ou 5G. Elle permet aussi, grâce à l’ensemble des données recueillies, d’établir des indicateurs agrégés pour éclairer au mieux les consommateurs sur la qualité proposée par les différents opérateurs de téléphonie mobile, mais également pour sensibiliser les pouvoirs publics sur la réalité de la fracture numérique.

Téléchargez l’application gratuite QuelDebit

QuelDébit, comment ça marche ?

Très simplement ! Après avoir téléchargé gratuitement l’application QuelDébit sur l’App Store ou Google Play, lancez l’application sur votre smartphone. Une fois l’application chargée, sélectionnez le test que vous souhaitez effectuer (complet ou rapide [1]), lancez-le (2) et regardez-le s’effectuer automatiquement sous vos yeux (3). Une fois le test terminé, la page de résultats s’affiche (4).

Vous souhaitez plus d’informations sur QuelDébit ? Voici les précisions que nous pouvons vous apporter, sous forme de questions-réponses.

QuelDébit, c’est quoi ?

QuelDébit est une application mobile – disponible sur l’App Store (Apple) et le Google Play Store – qui permet, via un test, de vous indiquer le débit dont vous bénéficiez réellement… mais ce n’est pas tout ! Car cette application va plus loin en vous permettant de tester non seulement les performances de votre connexion (débit descendant, débit montant, latence) mais également la qualité de certains usages courants (visionnage d’une vidéo en streaming, chargement de pages web).

Pourquoi l’UFC-Que Choisir lance-t-elle QuelDébit ?

Il existe aujourd’hui plusieurs applications permettant de tester la qualité d’une connexion mobile à Internet. Alors, pourquoi lancer une nouvelle application ? Des explications s’imposent.

Ces applications proposent des tests de débit et, parfois, des tests complets basés sur un scénario similaire à celui adopté par QuelDébit. Cela étant, elles adoptent généralement un même parti pris concernant la notation du test qui, de l’avis de l’UFC-Que Choisir, n’offre pas aux consommateurs la capacité de qualifier au mieux la qualité de leur connexion.

En effet, cette notation repose sur une échelle ouverte, les résultats chiffrés s’échelonnant de 0 à plusieurs dizaines de milliers de points. Un consommateur sera bien en peine de savoir si une note de 30 000 points correspond à une connexion mauvaise, moyenne ou bonne. Cette méconnaissance de la « valeur » du point ne permettra pas non plus d’appréhender au mieux les comparaisons entre opérateurs. Un opérateur présentant une moyenne de 22 658 points sera-t-il 2 fois meilleur qu’un autre présentant une moyenne de 11 329 points ? Plus de 2 fois meilleur ? Moins de 2 fois meilleur ? Autrement dit, la valeur informationnelle liée à un test est loin d’être optimale.

C’est pour pallier cette difficulté que l’UFC-Que Choisir a pensé, développé et lancé QuelDébit.

Quelles sont les spécificités de QuelDébit ?

QuelDébit a deux spécificités majeures. La première est qu’aujourd’hui, à la connaissance de l’UFC-Que Choisir, c’est la seule application qui vous permette d’obtenir une appréciation réellement qualitative de votre connexion à l’Internet mobile. Chaque élément étudié dans le cadre des tests simples et complets fait l’objet d’une évaluation qualitative sous la forme d’un compteur coloriel.

Lorsque vous réalisez un test complet, vous disposez d’une information sur la qualité générale de votre connexion à Internet, via une échelle de notation fermée allant de 0 à 10. Cette note est calculée sur la base d’un algorithme développé par l’UFC-Que Choisir de manière à fournir une information personnalisée, lisible et pertinente.

La seconde spécificité de QuelDébit est qu’il s’agit d’une application participative, à deux titres. Grâce au traitement des données collectées relatives à l’ensemble des tests individuels effectués, nous pourrons tout d’abord établir un baromètre des opérateurs sur la base de l’ensemble des résultats obtenus par les utilisateurs. Ce baromètre sera publié et régulièrement mis à jour dans l’Observatoire de la qualité de l’Internet mobile lancé par l’UFC-Que Choisir. Ensuite, grâce à ces résultats, nous pourrons sensibiliser les pouvoirs publics sur la réalité de la qualité des services mobiles proposés aux consommateurs sur le territoire.

Pourquoi les débits affichés par queldébit peuvent-ils être différents de ceux affichés par d’autres applications ?

C’est la conséquence d’un choix technique et méthodologique. Le moteur de test utilisé par l’application QuelDébit fait appel au monothread et non au multithread. Concrètement, la première méthode traduit le débit auquel aura concrètement droit l’utilisateur quand la seconde méthode sature la ligne de façon à mettre en évidence la capacité maximale du réseau. Pour être au plus près de l’expérience utilisateur, le choix opéré par l’UFC-Que Choisir a évidemment été de choisir la méthode monothread qui, pour information, est celle jusqu’à présent utilisée par le régulateur du secteur des communications électroniques (Arcep) lors de ses enquêtes de terrain.

De plus, l’UFC-Que Choisir a fait le choix méthodologique de considérer le débit moyen résultant du test, et non le débit maximal constaté lors du test. En effet, ce choix permet la prise en compte de la capacité du réseau mobile à offrir rapidement sa meilleure performance aux consommateurs.

Compte tenu de ces deux choix, le débit affiché par QuelDébit pourrait être inférieur à celui présenté par d’autres outils, mais plus proche de votre expérience d’utilisateur. Cela ne disqualifie pas pour autant un outil par rapport à une autre.

Pourquoi effectuer un test complet plutôt qu’un test rapide ?

L’intérêt d’effectuer un test complet – test de performance (débit montant, débit descendant, latence) et tests d’utilisation de services (streaming vidéo, chargement de page web) – est qu’il permet au testeur de disposer à la fin du cycle d’une note permettant de qualifier la qualité de sa connexion mobile en prenant en compte des paramètres plus complets que la seule notion de débit. Dès lors, pour l’utilisateur individuel, la valeur du test complet peut révéler un intérêt plus marqué que celle du test simple, dont la réalisation n’aboutit à aucune notation spécifique.

Par ailleurs, l’intérêt du test complet est encore plus marqué au niveau collectif, car c’est principalement sur la base des résultats des tests complets que l’UFC-Que Choisir est en mesure d’analyser la qualité des réseaux mobiles et les évolutions de cette qualité au cours du temps.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le test complet (ou ne le faire qu’avec parcimonie), n’hésitez toutefois pas à faire le test rapide, qui conserve tout de même pour vous ainsi que pour l’UFC-Que Choisir une valeur certaine.

Quel impact aura le test sur ma consommation de données mobiles ?

Cette application consomme des données mobiles (data) qui seront déduites de l’enveloppe mensuelle de données utilisables de votre forfait. À titre d’illustration, lors de la phase d’expérimentation de l’application, nous avons relevé qu’en moyenne un test entraînait une consommation moyenne de :

30 Mo en 3G ;

90 Mo en 4G ;

150 Mo en 5G.

Il ne s’agit ici que de moyennes, basées sur un faible échantillon de tests, et la consommation réelle lors d’un test pourra excéder ces chiffres. Compte tenu des caractéristiques techniques du moteur de test, la quantité maximale de données utilisées lors d’un test n’excédera jamais 320 Mo. À la fin de chaque test, la page de résultats vous indiquera le volume des données mobiles réellement consommées pendant le test.

Nous vous invitons à confronter la quantité de données consommées à l’enveloppe mensuelle dont vous disposez avec votre forfait mobile et à vous assurer :

que votre forfait vous permet d’utiliser mois après mois une quantité significative de données ; de la quantité de données mobiles encore disponible, de telle sorte à vous garantir qu’après l’utilisation du test complet, vous n’atteindrez pas la quantité maximale de votre enveloppe mensuelle de données mobiles. En effet, une fois ce plafond dépassé, vous êtes soit en débit réduit (débit très dégradé vous empêchant d’utiliser l’Internet mobile dans de bonnes conditions) soit en « hors forfait » avec certes un débit non dégradé, mais un coût supplémentaire (rapidement important !) lié à toute utilisation de l’Internet mobile ; de ne pas utiliser inutilement le test complet. Concrètement, effectuer 3 tests consécutifs dans les mêmes conditions n’aura pas pour l’utilisateur (ni pour l’UFC-Que Choisir) plus de valeur que le fait d’effectuer un unique test. Pourtant, vous consommerez 3 fois plus de données mobiles. Espacez donc plutôt vos tests pour noter dans quelle mesure le changement d’environnement (lieu ou horaire) affecte la qualité de votre connexion mobile.

Quelles sont les données collectées par l’application ?

Les données collectées sont la plupart du temps purement techniques et les rares données ne l’étant pas (marque du téléphone, par exemple) ne permettent pas d’identifier le testeur. Particulièrement, l’adresse IP (qui, si elle est complète, peut être assimilée à une donnée personnelle) n’est collectée que sous une forme tronquée, de telle sorte qu’elle ne puisse pas être qualifiée de donnée personnelle.

Puis-je demander la suppression des données collectées ?

Oui. Dans l’onglet « Paramètres » de l’application, vous trouverez un numéro unique UUID. Si vous souhaitez la suppression des données collectées, vous pouvez formuler votre demande en précisant ce numéro unique au délégué à la protection des données (DPO) de l’UFC-Que Choisir :

par formulaire électronique : https://www.quechoisir.org/nous-contacter-n42652/cnil/ ;

par courrier postal : UFC-QUE CHOISIR, DPO, 233 boulevard Voltaire, 75011 PARIS.

Attention : l’identifiant unique est généré de manière aléatoire au moment de l’installation de l’application. Si vous supprimez puis réinstallez l’application, vous aurez onc un nouvel identifiant et perdrez le précédent.

Quid de la propriété et de l’utilisation des données collectées ?

L’UFC-Que Choisir partage la propriété des données collectées via son application avec son prestataire technique QoSi, qui est basé en France et reconnu pour son expertise, comme l’atteste le fait qu’il travaille régulièrement avec l’Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep). Le fait que l’UFC-Que Choisir partage cette propriété des données avec QoSi permet à l’UFC-Que Choisir de pouvoir bénéficier de son côté des données collectées en propre par QoSi. C’est un élément important, puisque cela permet à l’UFC-Que Choisir d’exploiter des données nombreuses contribuant à l’élaboration d’un baromètre statistiquement fiable.

Compte tenu de cette copropriété des données, QoSi peut donc exploiter les résultats techniques des tests effectués via QuelDébit pour ses propres analyses sur la qualité des réseaux mobiles (avec une méthodologie lui étant propre, et n’engageant donc pas l’UFC-Que Choisir). De plus, QoSi dispose de la faculté à exploiter les données collectées via QuelDébit à des fins commerciales auprès de tiers. Si elle devait être réalisée, cette faculté serait toutefois sans impact négatif pour les utilisateurs de l’application QuelDébit en raison du caractère technique des données collectées (voir plus haut). Aucune donnée personnelle n’est pas conséquent concernée par cette copropriété des données.

L’UFC-Que Choisir s’engage pour sa part à ne revendre à aucun tiers les données collectées.

Puis-je utiliser l’application en étant connecté en Wi-Fi ?

Oui. QuelDébit vous permet également de tester la qualité de votre connexion à l’Internet fixe via le Wi-Fi. Vous disposerez, comme pour les tests effectués sur les réseaux mobiles, des indicateurs techniques liés aux tests (débits, temps de chargement de pages web…).

Notez que cet outil vise spécifiquement à établir un état des lieux de la qualité de l’Internet mobile, et qu’en conséquence, l’UFC-Que Choisir ne prévoit pas d’exploiter les données collectées lors des tests en Wi-Fi.

Cette application étant gratuite, comment est-elle financée ?

L’application QuelDébit est utilisable gratuitement par les consommateurs, comme toutes les applications proposées par le Fonds de dotation UFC-Que Choisir.

Cette structure, qui a vocation à financer des projets d’intérêt général au service de tous les consommateurs, dispose de ressources provenant exclusivement de dons de particuliers ainsi que d’un concours financier de notre association.

Aussi, si vous êtes satisfait de QuelDébit et souhaitez soutenir notre ambition de développer et proposer gratuitement les outils de décryptage de demain, n’hésitez pas à participer en réalisant un don à notre fonds de dotation.