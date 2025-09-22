La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les difficultés d’accès aux soins a rendu un rapport dressant un état des lieux alarmant de la crise actuelle : désertification médicale, inégalités territoriales, engorgement des urgences, iniquités entre les modes de financements des hôpitaux publics et privés, renoncement aux soins pour des raisons financières… Le tableau est sombre, qui rejoint celui sur lequel l’UFC-Que Choisir alerte depuis de trop nombreuses années. Mais, si le diagnostic est sans appel, les propositions faites pour y remédier ne sont pas à la hauteur des maux. Je ne peux que déplorer cette dissonance saisissante qui s’installe entre la gravité des constats et la timidité des remèdes.

Un sujet est au cœur de la mobilisation de l’UFC-Que Choisir depuis 2012, la question de la lutte contre la fracture sanitaire, et notamment des déserts médicaux. Nous plaidons sans relâche sur la régulation de l’installation des médecins - une mesure plébiscitée par les Français et votée récemment par l’Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi Garot. Pourtant, cette mesure est ici clairement écartée. Le rapporteur, Christophe Naegelen, exprime son opposition par une pensée magique, celle d’une augmentation du nombre de médecins par une nouvelle réforme des études. Encore faut-il que le système de formation puisse suivre, et que cela ne se fasse pas aux dépens de la qualité de l’enseignement. En tout état de cause, cette posture marque une rupture assumée avec la volonté majoritaire exprimée dans l’hémicycle, avec les attentes citoyennes, et ressemble encore à une nouvelle stratégie d’évitement et d’attente. Jusque quand ?

Dans ce tableau contrasté, on peut noter une ouverture intéressante : le rapport mentionne explicitement la piste de la grande Sécurité sociale, ou grande sécu, c’est-à-dire la proposition d’un remboursement à 100 % par l’assurance maladie obligatoire, en remplacement du mille-feuille actuel de complémentaires - complexe et inutilement coûteux.

En début d’année, dans un rapport sur ce sujet, nous avons nous-même démontré comment le système de grande sécu serait plus redistributif entre les niveaux de richesses et entre les générations. Nous montrons aussi que cela trace la perspective d’économies jusqu’à 7 milliards dans notre système de santé, qui pourraient être réalloués pour améliorer l’accès aux soins. Je ne peux que me féliciter de voir que l’idée progresse, fait son chemin, et avance jusque dans le débat parlementaire.

Toutefois, la mention reste limitée et prudente, reléguée à une réflexion future, sans calendrier ni ambition politique affirmée. Il faudra donc veiller à ce que cette avancée ne se réduise pas à un simple effet de plume, sans traduction concrète.

De manière complémentaire à la grande sécu enfin, le rapport consacre une analyse bienvenue au morcellement actuel des restes à charge et déremboursements (franchises, participations forfaitaires, tickets modérateurs), qui complexifient l’accès aux soins et fragilisent les plus précaires. Là encore, le constat est lucide. Reste à voir s’il donnera lieu à des mesures structurelles ou à de simples ajustements cosmétiques. Je n’oublie pas que le gouvernement Bayrou a tenté d’imposer jusqu’au bout un doublement des franchises médicales, un impôt sur la maladie, contre l’avis du conseil de la CNAM, des syndicats, mais surtout des associations de personnes malades et d’usagers et usagères du système de santé.

En somme, ce rapport illustre une tendance trop fréquente : un constat solide, étayé, mais des recommandations qui évitent soigneusement les sujets qui fâchent et les solutions nécessaires, mais clivantes. C’est pour ça que l’UFC-Que Choisir est là, pour continuer de les revendiquer, et donc de défendre l’accès aux soins pour toutes et tous.