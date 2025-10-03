Fin 2023, l’UFC-Que Choisir avait déposé un recours devant le Conseil d’État pour faire sanctionner l’inaction du gouvernement et forcer celui-ci à prendre enfin des mesures courageuses permettant de résorber la fracture sanitaire.

Le Conseil d’État n’a pas osé nous suivre dans ce combat, qui relève du pouvoir politique. Depuis plus de dix ans nous demandons que tous les patients, où qu’ils vivent sur notre territoire, puissent avoir un accès aux soins dont ils ont besoin en mettant en place une régulation de l’installation des médecins dans les zones les mieux dotées. Cette régulation est d’autant plus urgente que les inégalités de répartition des médecins entre départements se sont aggravées ces 10 dernières années.

Toutefois, notre action a eu le mérite de pousser le gouvernement à prendre de lui-même des mesures… même si certaines semblent être opportunément annoncées et oubliées à l’instar des très récentes et tout aussi floues « maisons de santé ». Cette dernière mesure ne suffira pas : face aux millions de patients pour qui obtenir un rendez-vous chez un cardiologue ou un gynécologue revient à parcourir des centaines de kilomètres ou attendre un an, elle restera toujours insuffisante.

Puisque le Conseil d’État a tranché et considère que la question relève de la politique publique, je fonde nos espoirs dans la proposition de loi transpartisane Garot en faveur d’une régulation de l’installation des médecins. Celle-ci a été votée en mai dernier par les députés en première lecture en dépit de fortes pressions de la dernière profession de santé dont l’installation n’est pas régulée…

Je demande à notre nouveau Premier ministre, qui multiplie les consultations pour former son Gouvernement, un engagement : celui de soutenir le principe de la régulation de l’installation des médecins dans les zones les mieux dotées et l’appelle à inscrire au plus vite la proposition de loi Garot pour la faire voter.

Monsieur le Premier ministre, la balle est dans votre camp. Il y a urgence car pendant ces tergiversations, ce sont des millions d’usagers et d’usagères de notre système de santé qui vivent la réalité des déserts médicaux. Ne les abandonnez pas.