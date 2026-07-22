Loi d’urgence agricole - Une nuit de régressions et de contre-vérités

J’ai assisté lundi soir à un de ces moments désolants dont notre démocratie se serait bien passée. La loi d’urgence agricole, malgré toutes les alertes des associations de consommateurs , des associations de santé, des scientifiques et de millions de citoyens a été adoptée sous une pluie de contre-vérités.

Présenté sous forme de « compromis », le texte, même amendé, est désastreux. Il acte notamment un accès à l’eau prioritairement donné à l’agriculture plutôt qu’aux particuliers. Les prétextes sont toujours les mêmes : l’urgence à légiférer avant la fin du mandat présidentiel, la crise agricole et la crise climatique. Toujours les mêmes arguments détournés pour servir un modèle agricole qui se meurt faute de savoir se transformer. Toujours aussi peu de débats sur la pertinence de ce modèle, sur la pression des rendements à tout prix, sur l’irrigation des cultures ou sur le monopole de fait des distributeurs sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. Que Choisir Ensemble alerte régulièrement sur les effets des pesticides sur notre santé et de leur dissémination dans la moindre parcelle de nos vies. L’eau est de plus en plus rare. Avec cette loi, elle sera plus polluée et plus chère à dépolluer alors que des contre-modèles proposés par des collectivités existent. La prévention coûte moins cher que la dépollution mais on persiste sur un modèle toujours plus polluant et prédateur des ressources naturelles. À la fin, c’est le consommateur qui subit et qui paye.

Lundi soir, j’ai aussi entendu avec un aplomb extraordinaire de grands discours sur la vérité et le pouvoir rendu à la science. Autant être claire, jamais la parole des scientifiques n’a été autant méprisée ou ignorée. Le cas de l’acétamipride est une triste farce. La décision de réintroduire cette molécule est transmise à l’Anses, une institution à l’indépendance menacée sous une pression historique de sa ministre de tutelle et sous la menace constante de manifestations agricoles…

Cette loi vient de loin. Sur le terreau fertile des difficultés agricoles, elle ne fait que parachever une série de reculs successifs pour la protection de la santé humaine et donc des consommateurs.​​​​​