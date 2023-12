BILLET DE LA PRÉSIDENTE

Orange

Vous avez été nombreux à interpeller l’UFC-Que Choisir sur la panne géante de mails qui a touché des millions d’abonnés, particuliers et professionnels, d’Orange un peu partout en France, mardi et mercredi… Au-delà des difficultés réelles occasionnées par cette panne, c’est aussi et surtout les errements au niveau de la communication qui ont de quoi choquer.