Appareils photo numériques reflex et hybrides

Ni compacts, ni reflex, les « hybrides » soufflent un vent de fraîcheur sur l'offre d'appareils photo numériques. La promesse des constructeurs ? Une « qualité reflex » dans un « corps compact ». C'est alléchant, mais ce segment encore vert réserve quelques surprises.

Qualité de l’image

La définition a été évaluée à partir de photos de mires photographiées en focales longue et courte et en ouverture maximale et à F5,6, avec la sensibilité réglée en ISO 100 (format JPEG) et 3 200 (formats JPEG et RAW).

Les distorsions ont été mesurées à partir de photos de mires photographiées en focales longue et courte, aux formats RAW et JPEG.

Le vignetage a été jugé aux focales longue et courte à partir de photos prises avec réglage manuel de l’ouverture (test effectué à l’ouverture maximale puis répété à F5.6).

Autre défaut jugé, mais qui n’apparaît pas dans le tableau : la capacité des objectifs à limiter l’apparition des défauts d’image dus à la lumière parasite (reflets et diffusion de la lumière à l’intérieur de l’objectif).

Des photos prises dans diverses conditions de luminosité ont été examinées pour évaluer les performances en lumière du jour et en basse lumière, avec et sans flash.

Qualité de la vidéo

Notre jury a visionné deux scènes filmées dans des conditions de luminosité variées. La qualité sonore a aussi été prise en compte.

Viseur/écran

La précision du viseur a été évaluée en mesurant l’écart entre le cadrage dans le viseur et le résultat final aux focales mini et maxi. La qualité de l’écran, sa lisibilité en lumière forte et faible ainsi que l’angle de vue ont compté.

Performances

Le temps de démarrage, la vitesse de déclenchement (une fois la mise au point effectuée) et le délai entre deux prises de vue ont été mesurés. D’autres critères ont été évalués : prise en main, utilisation du zoom, réglages manuels (ouverture et vitesse, ISO, mise au point, balance des blancs), prise de vue, mise en place/retrait de la batterie et de la carte mémoire, notice…

