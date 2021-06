© A. Lecomte - J.-C. Ribeiro Crèmes solaires enfants Le protocole

Protection contre les UVA et les UVB

La protection contre les UVB est mesurée selon la méthode in vivo détaillée dans la norme ISO 24444:2019 ; celle contre les UVA par une méthode in vitro publiée par l’interprofession (Cosmetics Europe). Les notes plafonnent à car une protection totale est impossible.

Qualités cosmétiques

Par « qualités cosmétiques », on entend texture, facilité d’étalement, rapidité d’absorption, traces blanches, effet collant ou gras, parfum et sensation sur la peau. Trente personnes ont utilisé et jugé deux produits chacune, puis elles ont précisé si elles étaient prêtes à les acheter.

Composition

Elle est analysée par une lecture des étiquettes. Les crèmes contenant des perturbateurs endocriniens sont à bannir chez les enfants, adolescents et femmes enceintes. Celles renfermant du phénoxyéthanol sont à éviter chez les moins de 3 ans. La présence d’un ou plusieurs des 26 allergènes à déclaration obligatoire est fréquente, sauf dans les références « enfants ». La présence de nanoparticules doit légalement être spécifiée mais, le risque pour la santé restant mal cerné, nous précisons seulement si l’étiquette en fait mention.

Étiquetage

On juge la lisibilité ainsi que la pertinence des allégations et des mises en garde (prudence vis-à-vis du soleil).

Environnement

Un laboratoire spécialisé en analyse environnementale a analysé pour nous l’impact des filtres UV employés dans les crèmes. Pour cela, il s’est basé sur 5 critères : l’effet perturbateur endocrinien sur l’environnement, les autres types de toxicité chronique et aigüe sur les poissons, algues et daphnies, le risque pour les coraux, la biodégradabilité et la bioaccumulation.

Les autres ingrédients de la formule (autres que les filtres UV) sont également passés au crible.

La note environnement intègre aussi une analyse des emballages : elle est principalement basée sur le calcul de la quantité de produit restante dans le flacon, à laquelle s’ajoutent 3 autres critères qui pèsent moins lourd dans le score : type de matériau employé (recyclé ou non), rapport contenant-contenu et suremballage.

