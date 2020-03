© JustLife/StockAdobe Laits corporels Le protocole

Le test de laits corporels apporte des informations sur l’hydratation de la peau, sur la présence de substances indésirables et sur leur acceptabilité cosmétique à court terme.

L’efficacité d’hydratation est le critère prépondérant dans l’évaluation, devant le test d’usage et l’étiquetage. La présence de substances indésirables comme des allergènes ou du phénoxyéthanol est un critère limitant la note finale.

Hydratation

Pour la partie hydratation, les produits sont testés sur 20 volontaires après une utilisation de 15 jours. L’hydratation détermine l’efficacité des laits corporels. Les volontaires ont observé une période de conditionnement de 7 jours afin d’assécher la peau à un degré supérieur à la normale (grâce à une solution lavante). Cette efficacité est mesurée après 2 semaines d’utilisation biquotidienne des laits en comparant l’effet du produit à celui du standard interne du laboratoire, sur la base des écarts mesurés entre le premier et le dernier jour du test. L’hydratation est évaluée par cornéométrie.

Le cornéomètre est un appareillage simple (sorte de stylo) qui, appliqué sur la peau, mesure sa capacité diélectrique à l’aide d’un condensateur. Celle-ci est directement liée à son état d’hydratation. En principe, plus la peau est hydratée, mieux le courant passe, l’eau augmentant la mobilité des ions. Le résultat s’affiche en 1 seconde.

Test d'usage

Le test d’usage est réalisé sur un panel de 30 volontaires qui évaluent à l’aveugle (tubes recouverts d’un adhésif opaque) les qualités cosmétiques des produits et leur efficacité (subjective). Ils complètent un questionnaire en test direct, après une seule utilisation, à la manière d’un test de dégustation. Le test se déroule dans un laboratoire (spécialisé en analyses sensorielles et coutumier des tests de produits cosmétiques) où chaque testeur est installé dans une box individuelle de test sensoriel.

Les volontaires sont interrogés sur les aspects suivants : facilité pour sortir le lait de son contenant, texture, application (étalement), vitesse d’absorption, effet collant et de film gras, parfum (avis sur l’odeur du lait après application, donc pas l’odeur du lait en lui-même mais le parfum qu’il laisse sur la peau), qui relèvent des qualités cosmétiques directes du produit.

Le panel est également interrogé sur les sensations procurées par le lait. La douceur de la peau et le sentiment d’hydratation sont relevés au titre de l’efficacité perçue.

L’intention d’achat est aussi enregistrée.

Substances indésirables

Nous avons relevé sur les étiquettes la présence de substances indésirables comme les perturbateurs endocriniens (exemple : propylparabène) ou les substances allergènes.

On indique aussi la présence de phénoxyéthanol.

Les allergènes recherchés sont les 26 substances provenant des parfums et conservateurs dont l’étiquetage est obligatoire dès 10 ppm dans les produits cosmétiques non rincés.

Étiquetage

L’étiquetage présent sur les produits regroupe un ensemble d’informations dont certaines sont obligatoires (numéro de lot, nom et adresse du fabricant…). Nous vérifions donc la conformité de l’étiquetage aux règles qui régissent les produits cosmétiques (règlement européen des produits cosmétiques). On étudie aussi les allégations et les conseils formulés sur l’emballage et sur l’étiquette.

On juge la lisibilité globale des informations inscrites sur le produit et la clarté (caractères suffisamment gros et/ou contrastés) du texte ainsi que de la liste INCI.

L’évaluation de l’étiquetage inclut une appréciation de la présentation des produits : système de fermeture ou verrouillage des contenants pour protéger la bouteille de toute ouverture avant l’achat et éviter une contamination microbienne.