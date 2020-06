Montres connectées

La qualité de fabrication et d’assemblage ainsi que le choix des matériaux de la montre et du bracelet sont notés. La résistance de l’écran aux rayures est ensuite testée.

La procédure de mise en service des montres est évaluée. La navigation dans les menus, la personnalisation de l’affichage, le changement d’interface et la facilité pour mettre en charge les montres sont testées. L’utilisation quotidienne des montres est ensuite appréciée, notamment la qualité de l’écran, l’ergonomie de la montre au poignet, le maintien de la connexion avec le smartphone. Enfin, la facilité d’usage des fonctions santé est notée (accès aux données pendant une activité).

Nous notons la façon dont la montre peut se substituer au smartphone.

Pouvoir utiliser la montre connectée pour téléphoner est apprécié. La façon dont la montre réagit à un appel, la possibilité de décrocher ou de refuser l’appel sont vérifiées. La possibilité de pouvoir lancer un appel depuis la montre est un plus. Si elle est équipée d’un micro et d’un haut-parleur, alors la qualité de la communication en émission et en réception est testée comme sur un smartphone.

Pour la messagerie, SMS ou des réseaux sociaux, la réception et la qualité d’affichage sont évaluées, ainsi que la possibilité de répondre à un message.

La possibilité de contrôler le lecteur de musique et l’appareil photo du smartphone depuis la montre est ensuite vérifiée.

Enfin, le contrôle vocal est analysé avec différentes phrases types (Quelle heure est-il ? Quelle est la météo ? Envoyer un SMS à…).

La fonction santé est passée au crible par nos experts du laboratoire. Nous jugeons de la précision et de la répétabilité des distances parcourues, podomètre, fréquence cardiaque, altimètre et élévation.

La ou les applications à installer sur le smartphone sont passées au crible (sur smartphones Android et Apple iPhone). Navigation, clarté et agencement des menus sont évalués. Le laboratoire juge ensuite les différents réglages de la montre qui peuvent être réalisés depuis l’application.

Enfin, la présentation, la compréhension et l’historique des données santé sont évalués.

Un cycle d’utilisation prédéfini identique à tous les appareils est utilisé. Le cycle comprend des temps d’utilisation des montres (écran allumé, marche, réception de SMS, notifications, appels téléphoniques…) et des temps de repos (montres posées en veille).

Le temps de charge complet de la batterie est ensuite mesuré.

La note reflète la richesse fonctionnelle des montres. Ainsi le laboratoire passe au crible une liste de fonctionnalités autour de la connectique, des connexions sans fil, des applications santé ou des possibilités d’interactions avec le smartphone.

