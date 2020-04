Opérateurs de téléphonie mobile Le protocole

Comparatif Opérateurs de téléphonie mobile → Test Que Choisir :

Plusieurs sources nous ont servi à réaliser ce palmarès des opérateurs.

Pour la couverture et la qualité de service (raccordement, taux de pannes, réparation, voix/SMS et data), les données publiées par l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) en octobre 2019.

Les autres notes sont issues des données de l’UFC-Que Choisir.

La satisfaction repose sur 9 763 réponses à notre enquête de satisfaction adressée aux abonnés à Que Choisir, en février 2020.

La conflictualité s’appuie sur les plaintes reçues par les services de l’UFC-Que Choisir en 2019. Le service juridique, lui, a décortiqué les contrats des opérateurs au 10 mars 2020.

La commercialisation dépend en grande partie de la possibilité pour le client d’accéder ou non à un réseau de boutiques.

