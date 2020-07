Sèche-linge Le protocole

La durée de séchage et la consommation électrique priment dans l’évaluation du test sèche-linge.

→ Test Que Choisir : Comparatif Sèche-linge

Protocole avant juillet 2018

Chaque référence est testée sur 3 programmes :

- Coton prêt à ranger (taux d’humidité finale de 0 %, +/- 3 %) avec une charge standard à 70 % de la capacité maximale et une autre charge fixe consommateur de 2,5 kg.

- Coton prêt à repasser (taux d’humidité de 12 %, +/- 4 %) avec une charge consommateur à 70 % de la charge maximale annoncée.

- Synthétiques (taux d’humidité de 1 %, +/- 2 %) avec une charge polyester-coton correspondant à la capacité synthétique maximale.

Lors de ces 3 programmes, nous évaluons la précision des programmes à obtenir l’humidité résiduelle finale demandée. La durée des programmes ainsi que leur consommation sont ramenées au kilo de linge. L’homogénéité de séchage est évaluée sur le coton prêt à repasser (écart entre l’article le plus sec et le plus humide). Le niveau de froissement du linge est estimé sur les chemises de la charge synthétiques (niveau de froissage). Enfin l’efficacité du condenseur (pour les appareils à condensation) est calculée sur les cycles coton prêt à ranger (charge 70 % et 2,5 kg).

Trois experts jugent les notices ainsi que la facilité d’utilisation des appareils (programmation, chargement et déchargement, entretien…).

Enfin, trois experts évaluent subjectivement le niveau sonore des appareils pendant leur fonctionnement.

Protocole après juillet 2018

Chaque référence est testée sur deux programmes :

- coton prêt à ranger (0 %, ± 3 % d’humidité finale) avec une charge consommateur à 70 % de la capacité maximale ;

- synthétiques (1 %, ± 2 %) avec une charge polyester-coton correspondant à la capacité de synthétiques maximale.

Lors de ces deux programmes, on évalue la précision des programmes pour obtenir l’humidité résiduelle finale demandée, l’homogénéité de séchage (écart entre l’article le plus sec et le plus humide) et l’efficacité du condenseur (pour les appareils à condensation et à pompe à chaleur). La durée des programmes ainsi que leur consommation sont ramenées au kilo de linge séché. Enfin, le niveau de froissement du linge est estimé pour les chemises de la charge de synthétiques.

Trois experts jugent les notices ainsi que la facilité d’utilisation des appareils (programmation, chargement et déchargement, entretien – filtres, bac à eau –, etc.).

Enfin, trois experts évaluent subjectivement le niveau sonore des appareils pendant leur fonctionnement.