Superposer lave-linge et sèche-linge peut constituer une solution idéale pour optimiser l’espace, mais certaines précautions sont à prendre pour réussir cette installation sans risquer d’endommager vos appareils ou provoquer un accident. Que Choisir vous guide.

Comment superposer un lave-linge et un sèche-linge en toute sécurité ?

Vous souhaitez optimiser vos mètres carrés ou simplement créer un coin buanderie pratique ? Superposer votre machine à laver et votre sèche-linge peut apparaître comme une bonne option. Néanmoins, cette installation nécessite de respecter quelques mesures.

Avantages et inconvénients

Si cette disposition permet indéniablement d’optimiser l’espace dans votre buanderie ou salle de bains, elle comporte néanmoins quelques points négatifs à connaître.

Les + Les - Optimisation de l’espace

Gain de place

Organisation pratique

Accès au réservoir d’eau du sèche-linge facilité Compatibilité des appareils

Installation à sécuriser

Éventuelles difficultés à atteindre le panneau de commandes du sèche-linge et à le programmer

Réparations plus compliquées en cas de panne du lave-linge

Vérifiez la compatibilité

Avant toute chose, assurez-vous que votre lave-linge et votre sèche-linge sont bien adaptés pour être superposés. Ils doivent être à chargement frontal et de dimensions similaires. Pour plus de praticité, pensez également à vérifier le sens d’ouverture des portes. Consultez les manuels d’utilisation de vos appareils pour vérifier les limites de poids. Si vous n’êtes pas encore équipés, privilégiez deux appareils de la même marque ou, à défaut, du même fabricant.

Installez votre machine à laver sur un sol plat

La stabilité du lave-linge et sa bonne horizontalité sont fondamentales. Placez votre machine à laver sur un sol plat, rigide et solide. Une base instable pourrait entraîner des vibrations excessives et endommager vos appareils. Utilisez un niveau à bulle pour ajuster les pieds si nécessaire. Pensez également à placer les appareils à une distance raisonnable des murs afin de permettre une bonne ventilation.

Placez le sèche-linge sur le dessus

Pour des raisons de sécurité, il est impératif de placer le sèche-linge au-dessus de votre machine à laver. Lorsqu’elle est en marche, cette dernière se remplit d’eau et est donc plus lourde. Elle est également moins stable que le sèche-linge, notamment en raison des vibrations dues à la vitesse d'essorage. Le risque de chute de votre lave-linge, s'il est placé au-dessus, ne doit par conséquent pas être négligé.

© Adobe Stock Toujours placer le sèche-linge sur le lave-linge, et non l’inverse.

Pensez aux branchements

Pour faciliter l’installation de vos machines, pensez à la proximité des prises électriques et des évacuations. Si votre sèche-linge est à condensation, il faudra également prévoir un accès au réservoir ou un raccordement pour évacuer l'eau.

Utilisez un kit de superposition

Évitez d’empiler directement les appareils. Utilisez plutôt un kit de superposition adapté à vos modèles de lave-linge et de sèche-linge. Ces kits sont conçus pour stabiliser les appareils et absorber une partie des vibrations.

La plupart des marques proposent des kits spécifiques pour leurs appareils, mais il existe également des modèles universels. Certains incluent même une tablette coulissante pour faciliter le pliage du linge.

À défaut, il est possible d’installer vos machines dans un meuble-colonne spécialement conçu pour cette installation.

© Site web Electrolux Le kit de superposition peut aussi proposer une tablette.

Fixez et sécurisez

Une fois le kit installé, vérifiez que le sèche-linge est fermement fixé. Enfin, à l’usage, évitez de surcharger les appareils pour minimiser les vibrations et prolonger leur durée de vie.