Comparatif Batteries domestiques

Les batteries domestiques servent à stocker l'électricité afin de l'utiliser ultérieurement, qu'elle provienne d'une installation solaire ou du réseau. Elles promettent de réduire la facture d'électricité et d'améliorer

Les batteries domestiques servent à stocker l'électricité afin de l'utiliser ultérieurement, qu'elle provienne d'une installation solaire ou du réseau. Elles promettent de réduire la facture d'électricité et d'améliorer l'autoconsommation. Notre test compare leurs performances, leur facilité d'utilisation et leur sécurité afin de vous aider à faire le bon choix.

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Aissam Haddad

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Rédacteur technique

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