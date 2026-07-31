Batteries domestiques - Le protocole

L'objectif de notre essai est d'évaluer les batteries domestiques destinées au stockage de l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques. Nous avons cherché à mesurer leurs performances réelles, leur facilité d'utilisation, leur sécurité et leur aptitude à fonctionner dans les conditions rencontrées par un particulier. Les produits sont comparés selon un protocole identique afin que les résultats soient directement comparables d'un modèle à l'autre. Le programme d'essais couvre l'inventaire des caractéristiques, l'ergonomie, les performances, la qualité électrique et la sécurité.

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Les batteries domestiques testées

Les batteries sont achetées dans le commerce puis identifiées avant les essais. Nous relevons notamment la capacité de stockage, la chimie des cellules, la puissance de charge et de décharge, les possibilités d'extension, les entrées photovoltaïques, les sorties de secours (« off-grid »), les interfaces de communication ainsi que les principales caractéristiques annoncées par le fabricant. Les accessoires fournis, la documentation et les éventuelles fonctions de pilotage intelligent sont également inventoriés.

Facilité d'utilisation

Nos essais ne se limitent pas aux performances électriques. Nous évaluons également la simplicité d'installation, la qualité de la documentation, la facilité de configuration ainsi que l'ergonomie de l'application mobile lorsqu'elle existe.

L'installation est réalisée dans des conditions proches de celles rencontrées par un particulier. Nous apprécions notamment le nombre de personnes nécessaires pour manipuler l'appareil, le temps de montage, la complexité des raccordements, les outils requis et la facilité de mise en service.

La documentation est jugée sur sa clarté, la qualité des schémas, les explications fournies ainsi que la visibilité des consignes de sécurité.

Lorsque la batterie dispose d'une application mobile, nous évaluons la simplicité de l'appairage, la stabilité de la connexion, l'ergonomie de l'interface, les fonctions proposées, les possibilités de programmation ainsi que la procédure de mise à jour du logiciel.

Mesure des performances

Les performances sont mesurées dans un laboratoire sous température contrôlée.

Les essais principaux sont réalisés à 23 °C, puis répétés à 5 °C afin d'évaluer l'influence du froid sur les performances.

Chaque batterie est soumise à plusieurs cycles de charge et de décharge.

Charge sur le réseau

La batterie est rechargée depuis le réseau électrique avec une puissance de 800 W. Les essais permettent notamment de mesurer :

le temps de charge ;

l'énergie réellement consommée ;

la vitesse de charge ;

le bruit généré ;

la température maximale atteinte pendant la recharge.

Décharge sur le réseau

La batterie alimente ensuite le logement avec une puissance de 800 W. Nous mesurons :

l'énergie réellement restituée ;

la durée de fonctionnement ;

la stabilité de la puissance délivrée ;

le bruit ;

l'échauffement de l'appareil.

Décharge maximale sur les prises de secours

Lorsque la batterie possède une sortie « off-grid », nous réalisons également une décharge à la puissance maximale que cette prise peut fournir. Cet essai permet notamment de vérifier si la puissance annoncée par le fabricant est réellement disponible et pendant combien de temps.

Rendement énergétique

Le rendement correspond à la part de l'énergie consommée lors de la charge qui peut réellement être restituée lors de la décharge.

Nous calculons notamment :

le rapport entre la capacité annoncée et la capacité réellement disponible ;

le rendement global charge-décharge à 800 W ;

le rendement lors d'une utilisation de la prise de secours à pleine puissance.

Consommation en veille

Une batterie continue généralement à consommer un peu d'électricité même lorsqu'elle ne fournit aucune énergie.

Nous mesurons cette consommation résiduelle avec les paramètres par défaut du fabricant, puis nous estimons la durée pendant laquelle une batterie entièrement chargée pourrait rester en veille avant de se décharger complètement. Les mesures sont réalisées à 23 °C puis à 5 °C.

Bruit

Le niveau sonore est mesuré pendant la charge, la décharge et, lorsque c'est possible, lors d'une décharge à pleine puissance. Ces mesures permettent d'évaluer la gêne éventuelle dans un logement.

Qualité de l'alimentation électrique

Nous vérifions également la qualité du courant délivré par les prises de secours.

Les essais portent notamment sur :

la qualité de la forme d'onde (sinusoïde) ;

le temps de commutation de la fonction alimentation de secours (UPS) ;

la précision des informations affichées sur l'écran ou dans l'application mobile par rapport aux mesures réalisées par le laboratoire.

Sécurité

Enfin, plusieurs essais de sécurité sont réalisés.

Nous vérifions le comportement de la batterie en cas de surcharge, son fonctionnement lorsque les ouvertures de ventilation sont volontairement obstruées, ainsi que les températures maximales atteintes pendant les différentes phases de fonctionnement.

Ces essais permettent d'évaluer le bon fonctionnement des protections intégrées et la capacité de la batterie à fonctionner en toute sécurité dans des conditions d'utilisation inhabituelles.

Comment est calculée la note

Les résultats des différents essais sont transformés en notes, puis regroupés en plusieurs grandes familles : facilité d'utilisation, performances, qualité électrique et sécurité. Chaque famille contribue ensuite à la note finale selon une pondération définie dans le protocole d'essais