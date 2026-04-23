COMPARATIF

Nous avons analysé en laboratoire la fraîcheur de 30 références de miels d'acacia ou toutes fleurs, achetés en supermarché ou en magasin bio, et avons recherché la présence de différents contaminants toxiques et d'éventuels signes de fraudes, que ce soit sur les origines géographiques ou botaniques annoncées, ou encore par l'ajout de sirops de sucres. Résultat : certains pots de miel s'avèrent de très bonne qualité... et d'autres bien moins recommandables !