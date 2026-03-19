par Elsa Casalegno, Lauryne Dos Santos, Abygaëlle Le Palabe, Domitille Vey
COMPARATIF
Vins, huiles, beurres, fromagesDes phtalates plein nos assiettes
Le plastique est utilisé au cours de la production et pour l’emballage des denrées. Or, il contient divers additifs, appelés plastifiants, en particulier des phtalates, nocifs pour la santé. Nous en avons détecté dans plusieurs aliments.
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Elsa Casalegno
Lauryne Dos Santos
Rédactrice technique
Abygaëlle Le Palabe
Rédactrice technique
Domitille Vey
Rédactrice technique