COMPARATIF

Vins, huiles, beurres, fromagesDes phtalates plein nos assiettes

Elsa Casalegno
LDS
Abygaëlle Le Palabe
Domitille Vey

par Elsa Casalegno, Lauryne Dos Santos, Abygaëlle Le Palabe, Domitille Vey

Vins, huiles, beurres, fromages Des phtalates plein nos assiettes
© Photocuisine/Stockfood

Le plastique est utilisé au cours de la production et pour l’emballage des denrées. Or, il contient divers additifs, appelés plastifiants, en particulier des phtalates, nocifs pour la santé. Nous en avons détecté dans plusieurs aliments.

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Rédactrice technique

Abygaëlle Le Palabe

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