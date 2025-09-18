CONSEILS

Aides à domicileLe chèque emploi service universel en 6 questions

par Anne David

Aides à domicile Le chèque emploi service universel en 6 questions
© Kermalo - Rea / Adobe stock

Femme de ménage, jardinier : déclarez-les et réglez leurs cotisations sociales à l’Urssaf en quelques clics grâce au chèque emploi service universel (Cesu) ou au Cesu+. Vous pouvez même bénéficier d’une avance sur le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.

Est-on obligé de déclarer son aide à domicile en Cesu ?

Même s’il n’a effectué que quelques heures, vous devez déclarer dès le premier mois le salarié venu travailler chez vous sur le site Cesu.urssaf.fr, excepté pour la garde d’enfants (cette activité bénéficie, avec Pajemploi, d’un dispositif spécifique). Quelques renseignements et un RIB suffisent pour y créer un compte employeur ; vous devrez aussi indiquer les coordonnées et le numéro de sécurité sociale de votre employé.

Comment procéder chaque mois ?

Avant le 5 du mois, enregistrez, sur le site du Cesu, le nombre d’heures effectuées par l’employé durant le mois écoulé, et le salaire net horaire que vous lui versez (par chèque, virement, espèces…). L’Urssaf calcule les cotisations sociales correspondantes et les prélève sur votre compte bancaire à la fin du mois.

Le dispositif permet-il de bénéficier d’un crédit d’impôt ?

L’Urssaf indique à l’administration fiscale la somme (salaires et cotisations) que vous avez déboursée dans l’année pour votre aide à domicile. Au printemps suivant, vous retrouvez ce montant

Anne David

