Ce qu’elles apportent

« Au moins un féculent complet par jour, car ils sont naturellement riches en fibres. » Voilà ce que recommande le dernier Programme national nutrition santé (PNNS) en matière de céréales complètes. Elles sont effectivement bien plus riches en fibres que leurs versions raffinées. Elles contiennent aussi des minéraux, des vitamines et des antioxydants, là où les céréales raffinées n’apportent, pour ainsi dire, que des glucides sous forme d’amidon et un peu de protéines. Les céréales complètes contiennent tous les éléments du grain. Or, la majeure partie des atouts nutritionnels des céréales se trouvent dans le son (ou enveloppe) et le germe, lesquels sont tous deux retirés lors du processus de raffinage. Les céréales complètes peuvent ainsi contenir jusqu’à 75 % de nutriments de plus que les céréales raffinées. Mais gare aux pesticides : elles sont susceptibles d’en contenir davantage puisque les enveloppes, au contact des produits phytosanitaires, n’ont pas été enlevées. C’est pourquoi il est conseillé de les préférer bios.

Se repérer au rayon farines

Du côté des farines, il faut se pencher sur l’indice de raffinage : le T correspond au type de farine, et est suivi d’un nombre correspondant au degré de raffinage. Plus il est