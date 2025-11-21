Remises mirobolantes, prix appliqué différent de celui annoncé dans le mail reçu, paiement par carte cadeau refusé... Nos questions-réponses vous aident à déjouer les pièges du Black Friday.

Ne vous faites pas avoir sur les prix !

Sur un site que je consulte souvent, j’ai repéré une télévision qui est en promotion pendant le Black Friday. Or, son prix de référence est plus élevé que celui indiqué avant la réduction. Est-ce normal ?

Non Le professionnel qui propose une réduction de prix mentionnant un prix de référence doit respecter des règles spécifiques.

L’affichage des prix est encadré en cas de promotion

En principe, un professionnel qui accorde une réduction sur un produit doit indiquer le prix réduit et surtout le prix dit « de référence » c’est-à-dire celui pratiqué avant la promotion. Le professionnel n’a pas le choix quant à ce qui s’entend comme étant le prix de référence : il s’agit du prix le plus bas qu’il a affiché, à l’égard de tous les consommateurs, au cours des 30 jours précédant le début de la promotion.

S’il décide d’accorder des réductions successives, le prix de référence est celui pratiqué avant l’application de la première réduction.

Cette obligation de transparence quant à la réalité de la réduction s’applique aussi bien aux ventes sur Internet qu’à celles faites en magasin.

Gonfler le prix de référence est interdit

Un professionnel ne doit pas augmenter ses prix juste avant une opération de réduction comme le Black Friday pour vous laisser croire à une réduction plus avantageuse que celle réellement appliquée. C’est une pratique commerciale trompeuse passible de lourdes sanctions.

Les prix « de comparaison » : la confusion comme outil de vente

Le prix barré est parfois un prix de comparaison, fixé librement par le vendeur, par exemple un prix conseillé, ce qui n’indique pas une véritable réduction. Ces prix « de comparaison » sont très courants, mais s’avèrent souvent difficiles à comprendre : certains vendeurs n’indiquent pas leur origine, les explications disponibles s’appuient souvent sur des données internes invérifiables pour le consommateur. L’opacité est renforcée par une présentation identique à celle des promotions réelles. Attention : l’utilisation d’un prix « de comparaison » doit être loyale, faute de quoi la pratique peut devenir trompeuse.

Bon à savoir Certains professionnels contournent la réglementation en augmentant leurs prix plus d’un mois avant le début de la promotion. Pour déjouer cette pratique, consultez plusieurs sites Internet et comparez le prix de vente final du produit sans vous focaliser sur le taux de réduction appliqué.

Au moment de payer mon achat sur Internet, la remise appliquée est différente de celle annoncée dans la publicité Black Friday reçue par courriel. Ai-je un recours ?

Oui Vous avez des recours si aucune condition n’était annoncée pour bénéficier de la réduction.

La contestation est possible en l’absence de restrictions

Vérifiez d’abord le contenu de l’offre promotionnelle que vous avez reçue. Si aucune condition n’est annoncée (magasins participants ou réduction sur une sélection de produits, par exemple), envoyez une réclamation écrite au service client du professionnel. Demandez le remboursement de la différence entre la remise annoncée et la remise appliquée. N’hésitez pas à indiquer que vous vous réservez la possibilité de déposer plainte pour pratique commerciale trompeuse ou de faire un signalement à la répression des fraudes.

Les publicités des offres promotionnelles ne doivent pas tromper le consommateur

Annoncer, dans une publicité émise par voie électronique (courriel), une réduction sans réserve particulière et refuser ensuite d’appliquer la remise annoncée revient à communiquer des informations fausses sur le prix. Ce type de pratique peut être considéré comme une pratique commerciale trompeuse. Dans ce cas, le professionnel encourt des sanctions.

Pas de prospection commerciale sans votre accord

Les professionnels qui veulent envoyer des messages de prospection par voie électronique doivent respecter certaines règles. Ils doivent notamment obtenir l’accord préalable du consommateur avant d’envoyer des courriels annonçant un événement comme le Black Friday. Cet accord doit prendre la forme d’un opt-in : le consommateur doit cocher une case pour donner clairement son consentement. Une case précochée ou une acceptation cachée dans les conditions générales ne suffit pas.

Bon à savoir Il est possible de signaler les mauvaises pratiques de prospection commerciale à la Cnil, qui peut prononcer des sanctions. Vous pouvez aussi transmettre le courriel au site Signal-spam.fr.

À l’occasion d’un achat en magasin, je n’ai pas pu payer le produit avec une carte cadeau de l’enseigne au motif que son prix bénéficiait d’une remise Black Friday. Est-ce normal ?

Oui, mais cette information concernant l’utilisation de la carte cadeau doit être portée à votre connaissance par le professionnel.

Le professionnel a une obligation d’information lors de l’achat de la carte cadeau et de son utilisation

Les conditions et les restrictions d’utilisation de la carte, notamment en période promotionnelle, doivent être annoncées à son possesseur au titre de l’obligation d’information précontractuelle.

Ensuite, les vendeurs ont une obligation d’information envers les consommateurs concernant notamment les modes de paiement acceptés.

En cas de manquement à l’obligation d’information, la contestation est possible

En l’absence de preuve que les restrictions ont été communiquées, il est possible de contester le refus qui a été opposé. Adressez une réclamation, selon la situation, auprès du service client du professionnel qui commercialise la carte ou de l’enseigne vendeuse du produit. Un signalement à la répression des fraudes peut aussi être envisagé.

Bon à savoir Le moyen de paiement que le professionnel n’est pas en droit de refuser est le paiement en espèces en dessous de 1 000 €. Si, en plus, il est affilié à un centre ou une association de gestion agréée, il doit accepter le paiement par chèque ou par carte bancaire.

