Alors que le Black Friday bat son plein, nos relevés de prix montrent à quel point les marchands ont plus que jamais réussi à contourner une réglementation laxiste pour tromper les consommateurs. Démonstration par quelques exemples.

C’est devenu une tradition. À l’occasion du Black Friday, l’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir part à la pêche aux fausses promotions sur Internet. Et comme en 2024 et 2023, la récolte a été fructueuse. Sauf que les marchands prennent de moins en moins le risque d’enfreindre la réglementation européenne sur les promotions. Ils se contentent désormais de la contourner à leur profit. Et au final, le résultat est le même : le consommateur, qui pense faire une bonne affaire, est trompé. La preuve avec 3 exemples pris au hasard.

Amazon

Les bonnes résolutions prises par le géant du e-commerce l’année dernière pour afficher des taux de réduction plus conformes à la réalité semblent oubliées. La preuve avec cette annonce qui, bien qu’elle respecte la réglementation en vigueur, est trompeuse. En effet, le marchand a bien vendu ce casque audio à 399,95 € pendant le mois précédant la promotion, comme l’y oblige la loi Omnibus. Sauf qu’il le vendait 259 € en juillet et qu’il a longtemps été proposé à 279 € sur de nombreux autres sites. C’est seulement grâce à une opportune augmentation de prix en septembre qu’Amazon peut aujourd’hui l’afficher avec une belle ristourne.

Boulanger

Même technique chez Boulanger avec cet aspirateur qui était vendu 279 € en juillet avant de subir une belle inflation en octobre, juste à temps pour lui appliquer une grosse remise à l’occasion du Black Friday. Le problème, c’est qu’au même moment, cet article est aussi vendu au prix de 249 € sur au moins 10 sites concurrents, sans remise. Pour couronner le tout, l’explication du prix d’origine (« L’indication du prix de référence est une annonce de réduction de prix à durée limitée ») est difficilement compréhensible.

Rakuten

Ici, Rakuten utilise l’astuce du « prix conseillé », qui lui évite d’avoir à appliquer ce prix dans les 30 jours précédant l’annonce. Si, officiellement, on ne peut pas parler ici de « promotion », tout est fait pour que le consommateur pense faire une bonne affaire. Pourtant, ce réfrigérateur est vendu encore moins cher, sur plusieurs autres sites, depuis des mois.