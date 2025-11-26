par Cyril Brosset, Grégory Caret
Black Friday 2025Encore des prix douteux
Alors que le Black Friday bat son plein, nos relevés de prix montrent à quel point les marchands ont plus que jamais réussi à contourner une réglementation laxiste pour tromper les consommateurs. Démonstration par quelques exemples.
C’est devenu une tradition. À l’occasion du Black Friday, l’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir part à la pêche aux fausses promotions sur Internet. Et comme en 2024 et 2023, la récolte a été fructueuse. Sauf que les marchands prennent de moins en moins le risque d’enfreindre la réglementation européenne sur les promotions. Ils se contentent désormais de la contourner à leur profit. Et au final, le résultat est le même : le consommateur, qui pense faire une bonne affaire, est trompé. La preuve avec 3 exemples pris au hasard.
Amazon
Les bonnes résolutions prises par le géant du e-commerce l’année dernière pour afficher des taux de réduction plus conformes à la réalité semblent oubliées. La preuve avec cette annonce qui, bien qu’elle respecte la réglementation en vigueur, est trompeuse. En effet, le marchand a bien vendu ce casque audio à 399,95 € pendant le mois précédant la promotion, comme l’y oblige la loi Omnibus. Sauf qu’il le vendait 259 € en juillet et qu’il a longtemps été proposé à 279 € sur de nombreux autres sites. C’est seulement grâce à une opportune augmentation de prix en septembre qu’Amazon peut aujourd’hui l’afficher avec une belle ristourne.
Boulanger
Même technique chez Boulanger avec cet aspirateur qui était vendu 279 € en juillet avant de subir une belle inflation en octobre, juste à temps pour lui appliquer une grosse remise à l’occasion du Black Friday. Le problème, c’est qu’au même moment, cet article est aussi vendu au prix de 249 € sur au moins 10 sites concurrents, sans remise. Pour couronner le tout, l’explication du prix d’origine (« L’indication du prix de référence est une annonce de réduction de prix à durée limitée ») est difficilement compréhensible.
Rakuten
Ici, Rakuten utilise l’astuce du « prix conseillé », qui lui évite d’avoir à appliquer ce prix dans les 30 jours précédant l’annonce. Si, officiellement, on ne peut pas parler ici de « promotion », tout est fait pour que le consommateur pense faire une bonne affaire. Pourtant, ce réfrigérateur est vendu encore moins cher, sur plusieurs autres sites, depuis des mois.
Cdiscount, le roi du prix de comparaison
Des prix barrés, des réductions énormes, des références très claires au Black Friday, tout sent la bonne affaire, en cette fin novembre, sur le site Cdiscount.com. Sauf que le marchand français utilise à plein le « prix de comparaison », une astuce qui lui permet d’afficher de beaux rabais sans baisser ses prix. Résultat : alors qu’on pourrait penser que le site regorge de promotions plus belles les unes que les autres, il n’en est rien. Officiellement, ces « prix de comparaison » sont juste là pour informer l’acheteur. Il permet surtout de lui faire croire, à bon compte, qu’il fait une bonne affaire.
Cyril Brosset
Grégory Caret
Observatoire de la consommation