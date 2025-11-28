De nombreux clients ont vu, dans le cadre du Black Friday, leur commande sur le site Samsung annulée par le marchand. Celui-ci invoque une erreur technique indépendante de sa volonté. Le service juridique de l’UFC-Que Choisir se penche sur le dossier.

Ils pensaient avoir fait une très bonne affaire. À l’occasion du Black Friday, ils avaient commandé sur le site Samsung.com ou sur l’application SamsungShop, pour certains une barre de son, pour d’autres un téléviseur, à bon prix. L’achat avait été validé et le paiement débité de leur compte bancaire. Sauf que quelques jours plus tard, un mail de Samsung les informait que leur commande était annulée. En cause : un « problème technique indépendant de [sa] volonté », sans plus de précision. Dans la foulée, le marchand leur remboursait les sommes prélevées et leur faisait parvenir un code leur permettant de bénéficier d’une réduction de 10 % sur leur prochain achat.

Articles toujours en vente chez Samsung

Ce geste commercial est loin d’avoir comblé leur déception. Les acheteurs ne comprennent pas comment un achat validé peut être annulé unilatéralement, et ce d’autant plus que les articles sont toujours disponibles à la vente sur le site Samsung.com, mais à un prix supérieur. Ils se sentent lésés et souhaitent que Samsung tienne son engagement. Beaucoup d’entre eux se sont d’ailleurs rapprochés de l’UFC-Que Choisir. Notre service juridique examine le dossier de près, en s’appuyant non seulement sur les témoignages et les documents des clients, mais aussi sur les conditions générales du site et la réglementation en vigueur. Car la loi prévoit qu’un marchand ne peut annuler les commandes passées, sauf en cas de rupture de stock, ce qui n’est pas le cas ici, ou d’erreur manifeste sur le prix affiché. Reste à voir si ce motif peut être invoqué dans le cas présent.

La direction de Samsung, que nous avons contactée, confirme l’« erreur technique » qui l’a contrainte à « annuler certaines commandes portant sur des références de TV et de barres de son passées sur une période de 24 heures, entre le vendredi 14 et le samedi 15 novembre derniers ». Selon Samsung, accepter ces commandes aurait entraîné une revente à perte contraire à la réglementation française.