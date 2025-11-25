Faire le tri parmi les promotions qui envahissent le web et les magasins à l’occasion du Black Friday n’est pas si compliqué à condition de suivre quelques règles. Nos conseils pour ne pas vous faire avoir.

Chaque année, Que Choisir dénonce le nombre impressionnant de fausses promotions qui fleurissent à l’occasion du Black Friday. Ce fut le cas en 2024, en 2023 et les années précédentes. Et ce sera encore à coup sûr le cas pour l’édition 2025. Il existe toutefois des moyens de dénicher les quelques vraies bonnes affaires.

Vérifier l’origine du prix barré

Depuis quelques années, les commerçants sont tenus de préciser à quoi correspond le prix de référence, ou prix barré, qui sert de base au calcul du rabais. Mais attention, toutes les mentions ne se valent pas. Seule « Prix le plus bas constaté dans les 30 derniers jours » est censée garantir qu’il s’agit d’une vraie promotion. Les autres, telles que « prix de comparaison » ou « prix conseillé », ne veulent pas dire grand-chose.

Le commerçant doit préciser, à côté du prix barré, à quoi il correspond.

Comparer les prix entre les sites

Plutôt que de vous précipiter sur la première annonce qui passe, prenez le temps de comparer les prix pratiqués par plusieurs e-commerçants, d’aller sur le site du fabricant voire dans les magasins autour de chez vous. Vous découvrirez peut-être que le même article y est vendu aussi cher, voire moins, avec ou sans promotion. Qui plus est, ne tenez pas compte que du prix : les frais de livraison, le service après-vente ou encore les éventuels droits de douane à payer si l’article est stocké en dehors de l’Union européenne sont aussi à prendre en considération.

Suivre l’historique des prix

Grâce à certaines applications, il est possible de visualiser l’évolution du prix d’un produit sur les semaines ou les mois précédents. Pratique pour se faire une idée de sa valeur réelle ou vérifier que son prix n’a pas été gonflé artificiellement juste avant le début de la promotion. Malheureusement, ces applications ne suivent en général que les prix pratiqués sur Amazon. Quechoisir.org, de son côté, met à disposition de ses abonnés un suivi des prix de vente moyens et minimums sur une grande partie des produits testés.

Sur Quechoisir.org, il est possible, à partir de nombreuses fiches produits, d’obtenir un historique des prix et un comparatif des offres en cliquant sur l’onglet Prix et magasins.

Surfer en navigation privée

Certaines annonces sont personnalisées en fonction des précédentes recherches de l’internaute ou de sa localisation géographique. Le Centre européen des consommateurs conseille d’effacer ses cookies et de passer en navigation privée avant de faire son shopping en ligne. Selon lui, cette technique permettrait d’accéder à d’autres offres.

Ne pas se précipiter

Black Friday ou pas, les prix varient régulièrement, parfois plusieurs fois par jour (en fonction de la demande, des stocks, de la concurrence…), et des promotions sont proposées régulièrement. Ne tombez pas non plus dans le piège des astuces marketing ou autres dark patterns (compte à rebours, stock restant, etc.) qui sont là pour vous faire croire à tort que vous risquez de passer à côté de l’affaire du siècle.