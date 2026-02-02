par Anne-Claire Poirier
Comment se chaufferTout ce qu'il faut savoir sur les radiateurs électriques
Le chauffage électrique est encore prisé par les ménages français. Mais attention, car sa praticité apparente et son faible coût d’installation peuvent cacher des surcoûts à l’usage et un mauvais confort de chauffe.
Quand l’électrique s’impose
- Peu volumineux, le radiateur électrique est adapté aux pièces et aux logements réduits, où il n’existe souvent pas d’alternative.
- Il peut aussi constituer un appoint utile à un chauffage plus écologique (énergies renouvelables, par exemple).
- Abordable, le radiateur électrique peut s’installer sans l’aide d’un professionnel, et son entretien est peu contraignant.
- En France, l’électricité est décarbonnée à près de 100 % (issue du nucléaire, de solaire, de centrales hydro-électriques, d’éoliennes). Ce qui ne l’empêche pas d’être chère !
Ce à quoi il faut faire attention
- Le chauffage électrique demeure énergivore et coûteux – voire très coûteux si le logement est mal isolé – à l’usage.
- Si vous êtes déjà équipé de radiateurs électriques, des programmateurs et des thermostats vous permettront de réduire votre consommation. Certains se connectent à votre smartphone. Il existe par ailleurs des radiateurs « connectés » qui communiquent avec votre smartphone, et des radiateurs « connectables » auxquels il faut adjoindre le module payant.
- Pour économiser sur votre facture d’électricité, n’hésitez pas à étudier les offres des différents fournisseurs et pensez au solaire.
- Le confort procuré par un chauffage électrique dépend beaucoup des émetteurs de chaleur. Notre guide d’achat radiateur électrique et notre test comparatif peuvent vous aider y voir plus clair : comme souvent, les équipements les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs.
Le convecteur : le plus ancien
- Système le plus répandu, il a une réputation d’équipement très énergivore (d’où son surnom de « grille-pain »). Si les entrées de gamme (autour de 30 €) sont à oublier, certains modèles récents dans le haut du panier (300 € environ) sont très performants.
- Ce type de radiateur fonctionne grâce à une résistance électrique qui réchauffe l’air par le haut. Le confort n’est pas optimal (air chaud qui s’élève, dessèchement de l’air ambiant, thermostat peu précis…), mais la montée en température est rapide.
- Sa distance de chauffage est assez réduite, et il ne présente aucune inertie thermique (la température tombe très vite lorsqu’on l’éteint). À réserver aux endroits chauffés occasionnellement (salle de bains…) ou aux pièces bien calfeutrées.
Le panneau rayonnant : plus confortable que le convecteur
- Dans ce type d’appareil, reconnaissable à ses alvéoles en façade, des résistances chauffent une plaque qui diffuse la chaleur par rayonnement vers l’avant.
- La montée en température est rapide, la chaleur est mieux dirigée et plus agréable qu’avec un convecteur (la chaleur rayonnante est réfléchie par les murs et les meubles), mais l’inertie thermique est là encore faible.
- Abordable à l’achat (des modèles entre 60 et 200 € ont eu de très bons résultats dans notre test de radiateurs à panneaux rayonnants), c’est un bon compromis pour les espaces chauffés par intermittence (chambre, bureau) ou nécessitant une chaleur quasi instantanée (salle de bains).
L’inertie : pour une chaleur douce et constante
- Ce type de radiateur comporte un élément solide (plaque de fonte, de céramique ou d’aluminium) ou liquide (fluide caloporteur) qui stocke la chaleur produite par le biais d’une résistance avant de la redistribuer.
- Le confort thermique est au rendez-vous, et l’appareil continue à diffuser de la chaleur même éteint – d’où son nom. Mais, comme il est plus long à chauffer et qu’il « charge » de la chaleur, les économies d’électricité ne sont pas significatives par rapport au précédent.
- Un radiateur à inertie sèche (plaque) aura tendance à diffuser la chaleur plus longtemps, tandis qu’un modèle à inertie fluide monte plus rapidement en température.
- Attention, les prix font vraiment le grand écart (de moins de 100 à plus de 1 500 € !), sachant que certains radiateurs entre 200 et 300 € sont très performants. Ils équiperont efficacement les pièces à vivre chauffées en permanence.
Le double système chauffant : le plus performant
- Alliant la rapidité de chauffage du panneau rayonnant au confort de l’inertie, ce type d’appareil combine deux technologies : au démarrage, les résistances assurent la montée en température, puis, sitôt celle-ci atteinte, l’inertie prend le relais.
- Si l’ensemble offre une régulation optimale de la température, attention aux prix : nos tests révèlent en effet, à performances égales, des écarts du simple au triple. Avec un premier de la classe à 300 €, tout comme le moins bien noté !
- C’est un excellent choix pour les pièces à vivre (salon, cuisine ouverte…).
Les radiateurs soufflants : l’avantage de la mobilité
- Ces petits appareils ultralégers et peu coûteux sont une solution pratique de chauffage d’appoint.
- La chaleur est diffusée dès le démarrage, pour une utilisation très ponctuelle (réchauffer une chambre fraîche avant le coucher, par exemple).
- À noter : dans une salle de bains, optez pour un modèle marqué « IP21 », qui supporte les projections d’eau (et peut être placé à 60 cm de la source).
