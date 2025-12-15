Dans le cadre de son offre « Mon Pilotage Elec », Engie a installé gratuitement, aux domiciles de plusieurs milliers de clients, des thermostats connectés permettant de piloter à distance les radiateurs électriques. Problème : cet équipement présente un risque de surchauffe et potentiellement donc d’incendie. Une vaste campagne de désinstallation est en cours.

Douze mille foyers potentiellement concernés, évalue Engie. Depuis début décembre, le fournisseur organise un vaste rappel de ses thermostats connectés pour radiateurs électriques de son offre « Mon Pilotage Elec », au motif que le boîtier de ce dispositif (la D-Box) représente des risques de surchauffe et potentiellement donc d’incendie. Un rappel national a été affiché sur le site officiel du gouvernement Rappel Conso. « Il existe un risque de défaut de contact entre le câble d’alimentation et le connecteur du boîtier, lié à l’installation du boîtier, y est-il précisé. Cela peut entraîner un échauffement du connecteur et une fonte du plastique ou un départ de feu. »

« Ce défaut constaté ne concerne pas tous les thermostats connectés déployés dans le cadre de Mon Pilotage Elec, mais seulement les dernières installations », indique un porte-parole d’Engie. Les 12 000 foyers concernés ont été contactés par l’énergéticien en vue de programmer la désinstallation du boîtier. Aucune solution de remplacement n’est prévue, le prestataire qui les fournissait ayant depuis cessé son activité.

Un thermostat gratuit pas sans contrepartie

Engie assure ne plus commercialiser aujourd’hui son offre « Mon Pilotage Elec ». Dans ce cadre, elle installait gratuitement ces thermostats connectés au domicile de ses clients. Ce dispositif permettait alors aux foyers, via une application smartphone, de suivre en temps réel la consommation électrique de leurs radiateurs électriques, de les piloter à distance et de programmer la température du logement pièce par pièce. Avec, à la clé, des promesses d’économies de chauffage. En contrepartie, les foyers équipés donnaient la possibilité à Engie de prendre la main sur la température de chauffe de leurs radiateurs et de l’abaisser d’un degré au moment des pics de consommation (forte demande nationale d’électricité). Le fournisseur était alors rémunéré par RTE, le gestionnaire du réseau public de transport de l’électricité, pour sa capacité à effacer de la demande, contribuant ainsi à soulager le réseau et passer plus facilement les moments de tension.

D’autres acteurs continuent de proposer l’installation de thermostats connectés gratuits à son domicile pour les foyers se chauffant à l’électricité. En janvier 2024, nous avons décrypté ces solutions.