La sécheresse buccale est due, le plus souvent, à une production insuffisante de salive. Au-delà de l’inconfort, cela peut avoir de vraies conséquences au quotidien : soif permanente, difficultés à parler ou à manger, surtout les aliments secs. Avec le temps, le manque de salive fragilise les dents, favorise les caries, les problèmes de gencives, les infections de la bouche, la mauvaise haleine… et réduit même parfois l’appétit. Ce phénomène est possiblement lié à l’âge, à certaines maladies, à des habitudes de vie (tabac, stress, alcool, etc.) mais aussi à des médicaments. Nombreux sont ceux qui perturbent la salivation. Plus de 500 sont à même de provoquer ou d’aggraver une sécheresse buccale, dont de très courants comme des antidépresseurs, des somnifères, des anxiolytiques, des antiallergiques, des antinauséeux, etc. Divers mécanismes sont à l’œuvre. Quelques médicaments endommagent directement les glandes salivaires, comme certains traitements antitumoraux (lire le tableau ci-contre). D’autres – utilisés dans les cas d’incontinence urinaire, par exemple – réduisent la production de salive en bloquant les signaux qui la déclenchent. Des produits agissant plus largement sur le système nerveux, tels les neuroleptiques, peuvent gêner la salivation. Et, lorsque plusieurs de ces médicaments sont pris en même