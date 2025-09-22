La composition de notre flore intestinale varie en fonction des aliments mais aussi des traitements que nous avalons. Ceux-ci peuvent perturber la santé digestive.

Notre intestin abrite des milliards de micro-organismes (bactéries, virus, champignons…) qui forment le microbiote intestinal. Celui-ci joue un rôle essentiel dans les fonctions digestives, métaboliques et immunitaires. Quand son équilibre est perturbé, on parle de dysbiose. Les symptômes sont variés : ballonnements, douleurs abdominales, diarrhées, constipation, fatigue, inflammation, voire troubles cutanés. Si la dysbiose est souvent transitoire, elle peut devenir chronique, surtout en l’absence de mesures correctrices. Avec l’âge, le microbiote devient plus fragile, moins diversifié, et il met plus de temps à se rééquilibrer. À long terme, une altération du microbiote peut jouer un rôle aggravant dans l’apparition d’un grand nombre de pathologies : diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, colite à Clostridioides (ou Clostridium) difficile, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, maladies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde…), eczéma, asthme, etc.

Les grands coupables

De nombreux facteurs viennent perturber le microbiote intestinal : une alimentation déséquilibrée, le stress, le tabac, les infections, mais aussi des médicaments couramment prescrits, parfois sur le long terme. Les antibiotiques, comme l’amoxicilline, la ciprofloxacine ou l’azithromycine, sont parmi les plus connus