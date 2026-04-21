Autrefois appelé flore intestinale, notre microbiote, avec ses milliards de micro-organismes, influe sur notre santé. Pour avoir une flore en pleine forme, rien de tel qu’une alimentation saine et diversifiée. Décryptage du menu préféré de nos bactéries.

Faecalibacterium prausnitzii ou Akkermansia muciniphila. Ces petites bêtes ne vous disent rien ? Elles vivent pourtant en vous, et œuvrent pour votre bien-être… Elles ? Ce sont quelques-unes des très nombreuses espèces de bactéries qui habitent notre tube digestif. La plupart d’entre elles sont de « bonnes » bactéries, dont le rôle primordial est de nous protéger des « mauvaises » bactéries (la terrible Clostridium difficile, par exemple), délétères pour notre organisme.

Ensemble, et avec l’aide de champignons et de virus, elles constituent ce qu’on appelle le microbiote intestinal. « On le considère comme un organe en soi, car il nous est indispensable pour vivre en bonne santé », souligne la professeure Mouna Hanachi, cheffe du service de nutrition clinique à l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif (Val-de-Marne). Il est donc essentiel de bien l’entretenir et, pour cela, rien de tel que de porter attention à son alimentation.

Nos milliards de micro-organismes

La peau, la bouche, le vagin, les poumons en ont un aussi. Mais le microbiote intestinal – soit l’ensemble des micro-organismes évoluant le long de notre tube digestif – est le plus peuplé. Il en abrite une quantité