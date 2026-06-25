La pension de réversion permet au conjoint survivant de percevoir une partie de la retraite de son (ex-)époux décédé. Elle n’est pas versée automatiquement. Voici l’essentiel à connaître pour les salariés du privé.

Qui peut bénéficier d’une pension de réversion ?

Cette allocation est ouverte aux femmes comme aux hommes, y compris dans les couples de même sexe, mais uniquement aux personnes mariées. Les partenaires de Pacs et les concubins en sont exclus, peu importe la durée de leur vie commune ou qu’il y ait des enfants. En cas de divorce, l’ex-conjoint peut également y prétendre. Si le défunt a convolé à plusieurs reprises, la pension se partage entre les bénéficiaires, au prorata du nombre d’années de chaque mariage.

À quelles conditions d’âge et de ressources ?

Dans le régime général, à partir de 55 ans, on peut percevoir la pension de réversion sous réserve que les ressources ne dépassent pas, en 2026, 2 083,47 € par mois pour une personne vivant seule, ou 3 333,55 € mensuels en couple (marié, pacsé, concubin). La pension de réversion Agirc-Arrco, elle, n’est pas soumise à condition de ressources, mais en cas de remariage, elle n’est pas octroyée.

Quel est le montant de cette pension ?

Dans le régime général, la pension correspond à 54 % de la retraite de base que percevait ou aurait perçue le défunt. Si le montant de vos ressources personnelles et de la pension excède le plafond, la réversion est réduite afin d’éviter tout dépassement. Pour le régime complémentaire

Agirc-Arrco, l’allocation représente 60 % des points acquis par l’assuré décédé sans limitation de cumul.

Peut-on la cumuler avec la retraite personnelle ?

Oui. Toutefois, dans le régime général, le cumul reste plafonné en raison de la condition de ressources. La pension peut être révisée à la hausse ou à la baisse en cas de variation des revenus, jusqu’à sa cristallisation (calcul définitif), qui intervient au plus tard trois mois après la liquidation de la retraite personnelle.

Comment obtenir la pension ?

Une demande doit être déposée, de préférence en ligne, via le service unique accessible depuis Info-retraite.fr. Cette démarche permet de solliciter l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires auxquels le défunt avait cotisé. Si elle est effectuée dans les 12 mois après la disparition du conjoint, la pension est due dès le premier jour du mois suivant le décès (versement rétroactif). Passé ce délai, les droits ne sont ouverts que le premier jour du mois qui suit la demande.

Que se passe-t-il en cas de remariage ?

Se remarier n’a pas d’incidence sur la réversion du régime de base, à condition de respecter le plafond de ressources. Par contre, pour Agirc-Arrco, cela entraîne sa perte définitive (mais vivre en couple ou être pacsé n’a pas d’impact).