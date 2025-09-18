La cuisine, ouverte ou fermée, est devenue un « îlot » central de l’habitat. La choisir, la commander et l’installer relève parfois du parcours du combattant. Un investissement qui mérite réflexion.

La plupart des cuisinistes sont indépendants, parfois concessionnaires d’un fabricant, comme Mobalpa ou Schmidt. Il y a aussi quelques poids lourds, comme Ikea (lire notre reportage), Darty ou les grandes surfaces de bricolage. Principales différences entre les deux types d’enseignes ? Les prix serrés des poids lourds, qui jouent sur la standardisation. Les meubles, fabriqués en série, n’existent que dans un nombre limité de dimensions. Pour s’adapter à la pièce, les interstices vides sont camouflés par des fillers, des panneaux assortis aux façades du mobilier.

À l’autre bout du spectre, les cuisinistes haut de gamme livrent des meubles conçus sur mesure en usine selon les dimensions de votre pièce. « Si un placard doit faire 43 cm de large pour combler l’espace jusqu’au mur, ce sera possible », indique Christian Mennrath, président du Syndicat national de l’équipement de la cuisine (Snec) et directeur général d’EMA (filiale de Schmidt Groupe). Très souvent, ces cuisinistes proposent de nombreuses options pour soigner les détails : prises électriques se repliant dans le mobilier, tiroirs éclairés, placards étroits coulissants… Le résultat est, en général, plus professionnel.

Cependant, si l’épaisseur des portes de meubles