Diplômes, fiches de paie, arrêts maladie… l’intelligence artificielle favorise la production de faux documents, utilisés pour accéder à un logement ou encore un emploi. Des sociétés privées tentent de détecter les fraudes.

Vous êtes à la recherche d’un appartement et souhaitez constituer le meilleur dossier possible ? C’est un jeu d’enfant ! En quelques clics sur le Web, vous commandez de fausses fiches de paie, de faux justificatifs de domicile, de fausses cartes d’identité… Vous voulez faire briller votre CV ? Il suffit d’une centaine d’euros et de 48 heures environ pour recevoir chez vous un faux diplôme, et vous voilà soudain architecte DPLG (diplômé par le gouvernement), technicien qualifié ou encore infirmière… Vous avez envie de souffler ? De faux arrêts de travail s’obtiennent tout aussi facilement.

Phénomène en plein essor

Nous avons fait le test. Tapez les mots-clés dans votre moteur de recherche. Vous tomberez sur une liste de sites proposant des documents illicites à foison. Souvent, pour se protéger, ils indiquent la mention « usage décoratif », bien évidemment sans valeur. Contentez-vous de rentrer votre nom, une date d’obtention de diplôme, une adresse, le nom d’une entreprise, une qualification… le tour est joué ! Si le phénomène connaît une véritable expansion depuis quelque temps, il n’est pas nouveau. Ni sans risque.

« Ça existe depuis des années ! Ce que l’on observe, en revanche, c’est l’avalanche