Prisés depuis longtemps par les pirates et les activistes, les réseaux virtuels privés (VPN en anglais) s’invitent désormais chez tous les internautes, et pas seulement chez ceux ayant des choses à cacher. Critères essentiels à prendre en compte, pièges à éviter, prix, sécurité et conseils simples pour bien choisir son VPN.

L’essentiel Protection des données Le VPN crée un tunnel sécurisé qui chiffre vos données et masque votre adresse IP. Cela vous protège contre l'interception de vos informations (notamment sur les réseaux wi-fi publics) et limite le traçage publicitaire en ligne.

Comment choisir un VPN Privilégiez les services payants (les versions 100 % gratuites pourraient exploiter vos données) et vérifiez la présence de fonctionnalités de sécurité essentielles.

Un VPN, c’est quoi ?

Un réseau privé virtuel (en anglais virtual private network, ou VPN) est un système ayant pour fonction d’anonymiser les connexions Internet. Concrètement, lorsque vous l’utilisez, tout ce qui entre et sort de votre PC est chiffré et passe par ses serveurs. Résultat : vos données ne sont pas exploitables et l’adresse IP de votre ordinateur reste cachée.

Concrètement, à quoi ça sert un VPN ?

Plus de sécurité Le fait que les données soient brouillées et l’adresse IP invisible protège contre les risques d’interception par un pirate ou d’intrusion dans votre système. Ces précautions, déjà utiles dans la vie de tous les jours, le sont encore plus si vous avez l’habitude de vous connecter depuis des réseaux wi-fi publics généralement très peu sécurisés (ceux d’un aéroport ou d’un café, par exemple). En revanche, un VPN n’empêche pas d’être infecté par un virus ou un malware.

Contourner des restrictions Certains VPN permettent à leurs utilisateurs de choisir le pays du serveur par lequel ils souhaitent que leurs données passent. Dans ce cas, les sites sur lesquels vous vous rendez vous identifient comme résident local. Cette fonctionnalité permet à des habitants d'États totalitaires de contourner la censure en accédant à des sites d’information ou des réseaux sociaux internationaux.

Plus prosaïquement, le VPN peut être utilisé pour se rendre sur des plateformes vendant des produits ou des services non disponibles localement, regarder des séries diffusées uniquement à l'étranger ou trouver des prix plus intéressants.

Plus de discrétion Tout le monde a le droit de surfer sans laisser de traces. Avec un VPN, c’est possible puisque personne ne peut savoir quels sites vous visitez, ni quels fichiers vous téléchargez. Sans parler du fait qu’en bloquant les transferts de données personnelles, il évite tout traçage publicitaire. Un VPN ne vous rend toutefois pas complètement anonyme. Les services de police et de justice pourraient obtenir ces informations dans le cadre d’une enquête.

Protéger son travail Les VPN professionnels sont souvent utilisés par les sociétés, pour permettre à leurs salariés de travailler à distance tout en protégeant les données de l’entreprise.

Utiliser un VPN est-il légal ?

Oui. Seules certaines mauvaises pratiques (qu’il facilite) peuvent être punies par la loi.

À quoi faut-il faire attention au moment de choisir un VPN ?

La qualité d’un VPN dépend avant tout de la force de son chiffrement, de la vitesse et de la stabilité de sa connexion ainsi que des protocoles supportés (pour le partage de fichiers ou le streaming, par exemple).

Avant de souscrire une offre, vérifiez sa compatibilité avec vos systèmes d’exploitation (Windows, macOS ou Linux pour les ordinateurs, Android ou iOS pour les smartphones), le nombre d’appareils qui seront sécurisés simultanément et les fonctions incluses : possibilité de bloquer les publicités, de choisir de passer ou non par le VPN selon les sites visités (split tunneling), de couper la connexion en cas de défaillance du VPN (kill switch), etc.

Combien coûte un VPN ?

La plupart des VPN affichent des prix autour de 3 €/mois. Mais attention, il s’agit souvent de tarifs promotionnels qui augmentent avec le temps, et parfois fortement. Par ailleurs, certains proposent des offres plus complètes à des tarifs plus élevés. Dans tous les cas, prenez un moment pour comparer les conditions d’abonnement : période d’engagement ou non, reconduction tacite, frais divers, tarif au-delà de l’offre promotionnelle…

Quels sont les VPN les plus connus ?

Parmi les VPN les plus répandus, on trouve CyberGhost VPN, ExpressVPN, NordVPN, Private VPN, PureVPN, Proton VPN, SurfShark, TunnelBear ou encore VyprVPN. Mais il en existe d’autres. À savoir que certaines suites de sécurité Internet intègrent d’office un VPN.

Quelques offres VPN parmi d’autres (février 2026)

1 mois* 1 an 2 ans ou plus CyberGhost VPN 12 € 7 €/mois 2 €/mois ExpressVPN 11,50 € 3 €/mois 2 €/mois NordVPN 13 € 5 €/mois 3 €/mois Proton VPN 10 € 4,50 €/mois 3 €/mois PureVPN 10 € 4 €/mois 2 €/mois SurfShark 15,50 € 3 €/mois 2 €/mois TunnelBear 8,50 € 4,50 €/mois 3 €/mois VyprVPN 10 € 5 €/mois 5 €/mois

* Sans engagement.

Les prix mentionnés sont arrondis et basés sur les promotions courantes. Certains services proposent également différents tarifs en fonction des options souscrites, en plus de la durée d’engagement.

Que valent les VPN gratuits ?

Certains éditeurs proposent des modèles gratuits de leur VPN dans l’espoir que l’usager finisse par basculer sur la version payante. En général, les options et services annexes qu’ils intègrent sont limités, mais les niveaux de protection sont similaires. En revanche, méfiance avec les VPN 100 % gratuits, dont le modèle économique reste souvent flou (certains, par exemple, pourraient exploiter vos données) et avec lesquels le niveau de protection n’est pas forcément optimal.

Comment installer un VPN ?

Une fois l’abonnement souscrit et l’application téléchargée sur le terminal à protéger, lancez-la et entrez vos identifiants. Lors de la première utilisation, il peut être opportun de configurer son VPN pour l’adapter au mieux à ses besoins (choix du protocole, activation de certaines options, etc.). Ces réglages sont toutefois à manier avec précaution. L’une des options les plus utiles est la liste des serveurs qui permet de choisir le pays par lequel on souhaite passer. Une nouvelle adresse IP « locale » vous est alors attribuée.