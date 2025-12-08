1. Choisir des mots de passe solides… et uniques

Un mot de passe faible, c’est l’équivalent numérique d’une serrure rouillée : elle donne l’illusion de protéger, mais cède au premier coup de tournevis. Un logiciel de brute force utilisé par un cybercriminel est capable de tester des millions de combinaisons par seconde. Des codes trop simples comme « 123soleil » ou « azerty » sautent alors immédiatement. La bonne pratique consiste à choisir, pour chacun de ses comptes, un mot de passe unique, suffisamment long (15 caractères minimum) et construit avec un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles, par exemple « F!lm0n_S3cur1t3_2025 ».

Se servir d’un code difficile à casser est indispensable, car l’inverse peut coûter très cher ! En 2024, un forum de passionnés d’automobiles a subi une fuite de données. Les identifiants compromis ont permis aux pirates de se connecter aux boîtes mails de ses membres, dont certains utilisaient les mêmes codes ailleurs, y compris sur leur espace bancaire… qui s’est retrouvé vidé. Pour éviter ce scénario, servez-vous d’un gestionnaire de mots de passe, qui en génère et en stocke de forts et uniques : les sites de Bitwarden, la Cnil (1), 1Password (2) ou KeePassXC