Université de Harvard, États-Unis, 2004. Plusieurs étudiants en informatique, dont Mark Zuckerberg, veulent lancer un réseau social pour communiquer et rester en contact avec leurs camarades. Ils inventent The Facebook, dont le succès dépasse rapidement leur campus pour s’inviter dans des dizaines d’universités américaines, puis bien au-delà… En 2025, avec 31,5 millions d’utilisateurs en France et plus de 3 milliards dans le monde (chiffres 2024), ce réseau social du groupe Meta est un géant du stockage de données personnelles. Mais tous ses usagers en sont-ils bien informés ?

Si vous avez un compte Facebook, vérifiez souvent vos paramètres de confidentialité (vous y accédez en cliquant sur la flèche vers le bas, en haut à droite de votre page). Assurez-vous que votre profil est privé et que seuls vos amis voient vos publications. Vous pouvez aussi restreindre l’accès à certains renseignements tels votre date de naissance, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Jetez régulièrement un œil sur les règles, car Facebook, lors de ses mises à jour, peut décider d’ajouter ou de retirer des paramètres. Ainsi, en février 2023, Meta a rendu payante la possibilité de recevoir par SMS le code de double authentification (2FA) qui permet d’accéder à son espace de réseautage en toute sécurité…

Bien protéger