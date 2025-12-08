Nos smartphones ont de plus en plus de risques de contenir une application malveillante ; les protéger est donc essentiel. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Google annonce avoir bloqué 2,36 millions d’applis suspectes sur le Play Store d’Android en 2024. D’après le rapport de Kaspersky intitulé « Évolution des menaces informatiques au deuxième trimestre 2025 : statistiques mobiles », rien que sur les six premiers mois de l’année, le nombre d’échantillons de logiciels malveillants détectés a atteint 180 000, soit 29 % de plus par rapport à la même période en 2024. Ces menaces ont été bloquées sur les smartphones Android de plus de 12 millions d’utilisateurs. Parmi les programmes malveillants les plus répandus, citons les chevaux de Troie bancaires, capables de vider un compte en quelques minutes, dont le nombre d’installations décelées a été multiplié par près de quatre en un an.

Ils attirent les pirates

Il y a 20 ans, pirater l’ordinateur d’un particulier permettait déjà à un malfaiteur d’accéder à tous les documents personnels ou professionnels de sa proie. Aujourd’hui, votre smartphone concentre beaucoup plus d’informations précieuses sur vous : votre identité complète, vos coordonnées (numéros de téléphone,