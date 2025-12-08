Savez-vous ce que votre téléphone sait de vous ? Il peut expédier sur des serveurs distants, en une demi-journée seulement, tout un tas d’informations… et de détails intimes sur votre vie.

En 2021, le chercheur en sécurité informatique Doug Leith (université de Dublin, Irlande) révélait une collecte inquiétante : toutes les 4 minutes 30, votre smartphone transfère à des entreprises (constructeurs, opérateurs, éditeurs d’applications…) des dizaines de vos données personnelles (géolocalisation, numéro de téléphone, identifiant de carte SIM, etc.), souvent à votre insu. Quatre ans plus tard, le phénomène s’est accentué. Pour vous donner une idée de son ampleur, j’ai élaboré ci-dessous une journée type avec mon « meilleur ennemi »… qui pourrait ressembler à la vôtre à bien des égards. Smartphones Comparatif Voir le comparatif

Le matin

Au réveil, j’allume mon smartphone. Après la connexion automatique avec mon opérateur, une synchronisation s’opère avec ma montre connectée. Elle lui livre un rapport sur mon sommeil : des données sur sa durée, ses phases, mon rythme cardiaque… tout y passe. En arrière-plan, mes applis se mettent à jour. Les actualités du matin défilent, calibrées par l’algorithme selon mes habitudes de lecture. Comme il connaît ma date de naissance, il me fournit aussi mon horoscope, avant de « pousser » une pub (notification push) pour une consultation de voyance payante. Grâce à la géolocalisation active, la