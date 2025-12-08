Une requête vocale, une demande d’itinéraire et, derrière l’écran, l’intelligence artificielle commence déjà à exploiter vos données. D’ici à cinq ans, l’IA pèsera davantage encore sur notre quotidien.

Le déploiement accéléré de l’intelligence artificielle (IA) transforme la collecte et l’usage des données personnelles. Santé, éducation, justice, mobilité, objets connectés … partout, les systèmes récoltent des informations sensibles et tirent des conclusions parfois intrusives. C’est ainsi que les banques analysent désormais les appels pour détecter le « sentiment » du client et assister les conseillers en temps réel : l’IA de la Fifth Third Bank, par exemple, décrypte les voix et leur fournit des indices de tonalité et de frustration…

Risques principaux

Le danger ne vient pas seulement du progrès technique, mais également des modèles économiques des plateformes, de la capacité des entreprises à s’organiser et du respect réel des règles. D’ici à 2030, l’enjeu central sera la confiance – vérifiable, bâtie sur des moyens de protection, des contrôles externes et des règles claires.

Première menace, l’aspiration massive des données. Les modèles d’IA à grande échelle s’alimentent à des sources hétérogènes, comportant à la fois des informations publiques, semi-privées et sensibles. Des éléments concernant la santé, la biométrie, les opinions, les structures familiales, etc., se retrouvent dans des