Le professeur Serge Hercberg, père du Nutri-Score, ainsi que des médecins (ou ex-médecins) médiatiques, ont été victimes ces derniers mois d’usurpations d’identité dans des vidéos réalisées par IA (intelligence artificielle). Problème : outre le préjudice moral pour ces personnes, les pseudo-conseils médicaux délivrés dans ce type de vidéos peuvent être inutiles, voire dangereux.

Ces vidéos, de plus en plus réalistes et nombreuses, représentent un danger pour le public.

« Des vidéos circulent sur Internet usurpant mon image, ma voix et mon identité. Ces deepfakes me mettent en scène en blouse blanche (avec mon nom brodé sur la poche), assis dans un bureau "médical" (qui n’a bien sûr aucune existence réelle) et me font émettre des propos plus ou moins ésotériques sur l’effet de certains aliments, certains nutriments ou certains comportements sur la santé, notamment osseuse et cérébrale des sujets âgés... » Le message émane du Pr Serge Hercberg, médecin spécialiste de la nutrition en santé publique, et père du Nutri-Score avec son équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (Eren).

Serge Hercberg met en garde contre les fausses vidéos utilisant son image sur les réseaux sociaux.

Ces propos, il ne les a jamais tenus. Les vidéos, 32 au total, publiées sur la chaîne YouTube « Santé sage », ont été produites par IA. Elles sont sans aucun intérêt scientifique, longues de 25 à 35 minutes chacune, et truffées d’images d’illustration parfois sans lien avec le discours. La chaîne a été créée le 31 décembre dernier, et a mis en ligne une vidéo par semaine, puis une par jour, sans que s’affiche de publicité pour un produit particulier.

Le combat de Serge Hercberg pour promouvoir le Nutri-Score lui a valu un certain nombre d’ennemis, et d’attaques parfois violentes, mais il est impossible de savoir qui se cache derrière ces vidéos, ni quel est leur objectif, outre la monétisation YouTube, aucune publicité pour un quelconque régime, médicament ou complément alimentaire n’y figure. « C’est incompréhensible, souligne le scientifique. Et c’est inquiétant pour l’avenir, car ce type de vidéos va se multiplier. » Il a porté plainte, fait un signalement Pharos (sur le site gouvernemental https://internet-signalement.gouv.fr/) et a signalé les faits directement sur la plateforme, via une procédure dédiée.

Mais YouTube lui a fait une réponse pour le moins problématique : « Nous avons le regret de vous annoncer que les informations que vous avez fournies dans votre rapport à YouTube ne répondent pas aux critères définis dans notre règlement relatif au signalement d'usurpation d'identité »… Il a finalement réussi à obtenir la suppression de cette chaîne le 10 février.

La page d’accueil du compte YouTube Santé sage, dorénavant supprimé.

Serge Hercberg est, hélas, loin d’être le seul dont l’identité a été usurpée par IA. Ces fausses vidéos sont devenues un outil de désinformation majeur, mettant en scène des personnalités célèbres ‒ en général des hommes et femmes politiques ou des acteurs et actrices ‒ comme des anonymes. Certains sites publient d’ailleurs le palmarès des stars qui apparaissent le plus souvent dans des deepfakes !

Et avant lui, d’autres personnalités du monde médical en ont fait les frais, à l’instar de Michel Cymes, médecin devenu animateur à la radio et à la télé, dont la version IA promouvait l’an dernier sur Facebook les pilules minceur ou les produits pour favoriser l’érection, de Jean-Michel Cohen (ex-nutritionniste animateur de télévision et vendeur de produits diététiques) dont la version IA faisait la publicité de faux produits minceur sur X (ex-Twitter), de Jimmy Mohamed (médecin-animateur) ou encore de Marine Lorphelin (ex-miss France, médecin et chroniqueuse santé).

Restez donc vigilants face à des conseils prodigués via les réseaux sociaux, car ces pratiques délictuelles sont amenées à exploser avec la diffusion de l’IA. Référez-vous aux sites officiels pour consulter des messages santé, ou demandez conseil à votre médecin – un humain, un vrai et, qui plus est, qualifié !