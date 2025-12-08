Les offres de données personnelles volées ne cessent de croître sur le Darknet, si bien qu’il n’y a qu’à tendre la main pour en ramasser. Focus sur une activité en pleine expansion.

Prénommé Karys (un pseudonyme), il fait partie de cette nouvelle génération d’escrocs informatiques spécialisés dans le commerce de données piratées. Il habite en Europe, mais ne veut pas dire où – en réalité, il pourrait aussi bien être Belge ou Français que Canadien ou Chilien. Il vit, depuis sept ans, de la vente de bases de datas volées à des sites web, ou de la constitution de « combos », autrement dit des regroupements de dizaines de milliers d’adresses électroniques et mots de passe provenant de centaines de sources différentes. « Tout a commencé quand j’ai eu besoin d’un identifiant de connexion permettant de regarder des matchs de football en streaming, explique-t-il. À l’époque, j’avais pu en acheter une dizaine pour 5 €. J’ai très vite compris que le potentiel financier était énorme. » Le juteux business de la malveillance est alors devenu le sien.

Les acheteurs sont au rendez-vous

Aujourd’hui, Karys dispose de plusieurs boutiques sur le Darknet et sur le Web classique. Il commercialise des accès à Canal+, Disney+ et Netflix, mais aussi à des comptes e-mails, des cartes de fidélité, etc. « Avec les centaines de milliers d’applications commerciales qui existent, il y a toujours une donnée à vendre, et il y aura toujours des