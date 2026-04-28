Longtemps cantonnée aux burgers et aux sandwichs, la restauration rapide rencontre, depuis une quinzaine d’années, un succès notable, avec des produits régulièrement renouvelés et de nouvelles enseignes qui tentent leur chance. Dernières tendances : des déclinaisons à base de poulet, nommées french tacos ou crousty, sans oublier le retour du poulet frit. Des repas hypercaloriques, véritables incarnations de la malbouffe.

Visiter le quartier des Halles, dans l’hypercentre de Paris, équivaut à une plongée dans le temple du fast-food. Autour de la place Sainte-Opportune et de la rue Saint-Denis, qui entourent le centre commercial, se succèdent les enseignes. Ici, un Maître Kebabier, avec quelques tables en terrasse, affiche une promotion « kebab + frites maison » à 6,99 €, réservée en réalité à ceux qui achètent à emporter quand le prix pour une consommation assise avoisine plutôt les 10 €.

© Pierre Thieulin-Pardo 6,99 € le kebab + frites à emporter : un prix imbattable.

Plus loin, Chicken Factory offre une frite pour l’achat d’un sandwich au poulet, à l’attention des salariés de la zone et des étudiants. Les Halles abritent aussi deux boutiques de la célèbre chaîne O’Tacos, spécialiste des french tacos, ce plat soi-disant inspiré des tacos sud-américains, mais on n’y retrouve pas une trace de légumes. Dans la version française, une sauce fromagère bien grasse recouvre de la viande panée et des frites, le tout